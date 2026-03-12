ETV Bharat / state

क्रिकेट भी सनातनी! संस्कृति और सेवा के लिए इंदौर के मैदान में उतरीं कई राज्यों की टीम

इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सनातन प्रीमियर लीग के सीजन वन का संत देवकीनंदन ठाकुर ने किया आगाज. 12 से 15 मार्च तक चलेगा टूर्नामेंट.

INDORE SANATAN PREMIER LEAGUE START
सनातन प्रीमियर लीग की शुरुआत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 10:55 PM IST

Updated : March 12, 2026 at 11:07 PM IST

इंदौर: युवाओं में आईपीएल के बढ़ते क्रेज के बीच अब क्रिकेट भी सनातन के रंग में रंगा नजर आएगा . इंदौर के नेहरू स्टेडियम से वृंदावन के संत देवकीनंदन ठाकुर ने गुरुवार को बाकायदा सनातनी क्रिकेट के महाकुंभ की शुरुआत की. 3 दिन चलने वाली इस सनातनी प्रीमियर लीग में कई राज्यों की टीमों के 150 से ज्यादा खिलाड़ी संस्कृति और सेवा के लिए क्रिकेट के महाकुंभ में उतरेंगे.

सनातन प्रीमियर लीग की शुरुआत

इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 12 से 15 मार्च तक आयोजित हो रहे सनातन प्रीमियर लीग (SPL) के सीजन वन का आगाज संत देवकीनंदन ठाकुर, विधायक रमेश मेंदोला और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मौजूदगी में हुआ. कथावाचक संत देवकीनंदन ठाकुर ने भूमि पूजन कर टूर्नामेंट के पहले सत्र का शुभारंभ किया.

सनातन प्रीमियर लीग में 31 लाख के पुरुस्कार

इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों से परिचय के दौरान संत देवकीनंदन ठाकुर ने बताया कि "सनातन प्रीमियर लीग का उद्देश्य देशभर के सनातनी खिलाड़ियों को एक सशक्त प्लेटफार्म देना है. लीग में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित खिलाड़ियों को मौका दिया गया है ताकि उभरती प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पहचान मिल सके."

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि "प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लीग में 31 लाख रुपए से अधिक के पुरस्कार रखे गए हैं, जिससे युवाओं में खेल के प्रति उत्साह और बढ़ेगा." उन्होंने इसे युवाओं को सनातन संस्कृति और खेल भावना से जोड़ने का माध्यम बताया.

'अनुशासन, संस्कार और राष्ट्रभावना से जोड़ना है उद्देश्य'

देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि "देश भर के विभिन्न राज्यों से आए 150 से अधिक खिलाड़ियों को इस प्लेटफॉर्म में खेलने का मौका दिया गया है. जो खिलाड़ी सबसे बेहतर परफॉर्म करेंगे, उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा.

सनातन प्रीमियर लीग का उद्देश्य युवाओं को खेल के माध्यम से सकारात्मक दिशा प्रदान करने के साथ उन्हें अनुशासन, संस्कार और राष्ट्रभावना से जोड़ना है. आजकल यूथ पर हर समाज ध्यान दे रहा है और यदि युवाओं को सनातन से जोड़ा तो उन्हें सेवा और संस्कृति का मार्ग मिलेगा. युवा क्रिकेट के माध्यम से संस्कृति और सनातन से जुड़ सकेंगे."

कई संत और क्रिकेटर होंगे शामिल

इस आयोजन में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी. इस लीग में प्रदीप मिश्रा महाराज, इंद्रेश उपाध्याय महाराज, चिन्मयानंद बापू महाराज, जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी, राम दिनेशाचार्य, महाराज पूज्य संत त्रिलोचन दर्शन दास, अनिरुद्धाचार्य महाराज के अलावा भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मदन शर्मा, चेतन शर्मा, पीयूष चावला, मोहित शर्मा समेत कई क्रिकेटर भी मौजूद रहेंगे.

Last Updated : March 12, 2026 at 11:07 PM IST

