इंदौर के नेहरू स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बारिश, संत और खली की मौजदूगी में मुकाबले
इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सनातन क्रिकेट लीग का आयोजन, संतों के साथ ही सिलेब्रिटी का लगा जमावड़ा, खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 10:51 AM IST
रिपोर्ट: सिद्धार्थ माछीवाल
इंदौर: इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सनातन क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है. यह आयोजन प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा करवाया जा रहा है. जो काफी सुर्खियों में बना हुआ है. 8 टीमें एक दूसरे से मैच खेल रही हैं. जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ ही सेलिब्रिटी भी पहुंच रहे हैं. टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की टीमों ने बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दिया है.
इंदौर के स्टेडियम में लगा संतों का मेला
शुक्रवार के दिन तकरीबन 15 मैच हुए हैं, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. फिलहाल शनिवार को कई और टीमों के मैच होंगे और शनिवार को ही सेमी फाइनल में जो टीम पहुंचेगी, उनके भी मैच होंगे. 15 तारीख को क्रिकेट लीग का समापन होगा. लेकिन शुरुआत से ही इंदौर के नेहरू स्टेडियम में साधु संतों का आना शुरू हो चुका था. जहां सुबह प्रसिद्ध कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य पहुंचे और उन्होंने क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जमकर हौसला अफजाई की. शाम को wwe के फेमस खिलाड़ी रहे थे ग्रेट खली पहुंचे. उन्होंने भी खिलाड़ियों की जमकर सराहना की.
टूर्नामेंट से भविष्य में संभावनाएं बनेगी
ग्रेट खली ने कहा कि, ''निश्चित तौर पर महाराज देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा जिस तरह से युवाओं के लिए इस क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की है इससे उनके भविष्य में काफी संभावनाएं बनेगी और वह एक बेहतर मुकाम पर पहुंचेंगे.'' बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी नेहरू स्टेडियम में चल रहे सनातन क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि, ''निश्चित तौर पर जिस तरह से क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है यह काफी अच्छी है और संत महात्माओं के द्वारा जिस तरह से प्रतिभाओं को संवारने का काम किया जा रहा है यह तो सोने पर सुहागा हो गया है.''
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टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के चयन को लेकर उनका कहना था कि, ''यदि वह इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो प्रत्येक राज्य में बीसीसीआई की सिलेक्टर कमेटी होती है उन्हें उनके सामने प्रदर्शन करना होगा. जिसके बाद उन्हें बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा.'' इंदौर में आयोजित सनातन क्रिकेट लीग में कई और सेलिब्रिटी आ सकते हैं.