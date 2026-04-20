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संपदा-2 सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते बैंक ने लोन रोका, दुबई से वीडियो कॉल पर रजिस्ट्री

मामला संज्ञान में आने के बाद पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने इस मामले की पड़ताल की तो पता चला, सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण यह गलती हुई है. जिसे पहले की तरह रजिस्ट्री करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान ही सुधारा जा सकता है. ऐसी स्थिति में रजिस्टर कार्यालय ने फ्लैट के क्रेता और विक्रेता दोनों को एक बार फिर रजिस्ट्री करने के लिए पूरी ऑनलाइन और लिखित खानापूर्ति फिर से पूरी करने के निर्देश दिए.

संपदा 2 सॉफ्टवेयर ने की गड़बड़ी इसके बाद जब फ्लैट खरीदार मनीष अग्रवाल को फ्लैट की रजिस्ट्री की कॉपी मिली तो उस रजिस्ट्री के हर पेज पर इनकंप्लीट रजिस्ट्रेशन का वाटर मार्क पाया गया. जिसे संपदा 2 सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन प्रणाली ने अधूरा मानकर भी स्वीकृत कर दिया. इसके बाद जब रजिस्ट्री जारी हुई तो उसमें भी इनकंप्लीट रजिस्ट्री का वाटर मार्क पाया गया, लिहाजा बैंक ने संबंधित रजिस्ट्री पर लोन देने से इनकार कर दिया.

12 दिसंबर 2025 को खरीदा था फ्लैट इंदौर की मनीषा पति राकेश अग्रवाल ने शहर के शालीमार टाउनशिप स्थित एक फ्लैट को विक्रेता ओम प्रकाश मुलानी से खरीद कर 12 दिसंबर 2025 को इंदौर के रजिस्ट्रार कार्यालय से नियमानुसार संपदा टू सॉफ्टवेयर की तमाम शर्तों की पूर्ति करते हुए रजिस्ट्री कराई थी. इस दौरान रजिस्ट्री करने वाले सर्विस प्रोवाइडर ने बाकायदा दोनों ही पक्ष के लोगों का सत्यापन किया और रजिस्ट्री का परीक्षण और स्टांप शुल्क समेत पंजीयन शुल्क आदि का पूरा भुगतान भी किया गया.

इंदौर: मध्य प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए उपयोग किया जा रहा संपदा 2 तकनीकी लिहाज से सुरक्षित नहीं है. इंदौर में हाल ही में एक मामले में सॉफ्टवेयर ने एक रजिस्ट्री को अपूर्ण बताकर जारी कर दिया, जिसे लंबी खानापूर्ति के बाद सुधारा जा सका. अब वकीलों ने सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है.

संपदा 2 सॉफ्टवेयर ने की गड़बड़ी (ETV Bharat)

दोबारा हुई रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया

इस बीच पता चला कि फ्लैट बेचने वाले विक्रेता ओम प्रकाश मुलानी पहले ही फ्लैट की रजिस्ट्री कराकर दुबई जा चुके हैं और दोबारा रजिस्ट्री करने के लिए उन्होंने भारत आने से इनकार कर दिया. ऐसी स्थिति में रजिस्टर कार्यालय के अधिकारियों ने दोनों ही पक्षों से सहमति लेकर रजिस्ट्री की खानापूर्ति शुरू की. जिसमें फ्लैट के खरीदार मनीष अग्रवाल फिर से रजिस्टर कार्यालय में रजिस्टर के समक्ष उपस्थित हुए. जबकि विक्रेता ओम प्रकाश मुलानी ने दुबई से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रजिस्ट्री करने की पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराई.

इसके बाद जैसे-तैसे रजिस्ट्री हुई तो उसमें रजिस्ट्री की डेट फिर से 12 दिसंबर 2025 ही दर्शाई गई. जबकि इस रजिस्ट्री की प्रक्रिया 26 फरवरी को पूरी की गई. ऐसी स्थिति में यह प्रदेश में ऐसा पहला मामला है जिसमें किसी संपत्ति की रजिस्ट्री हो जाने के 2 महीने बाद रजिस्ट्री की खानापूर्ति की गई हो.

इधर इस मामले में रजिस्ट्री करने वाले डिप्टी रजिस्ट्रार समरथमल राठौर ने बताया, ''संपदा 2 सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के दौरान इनकंप्लीट रजिस्ट्रेशन का मार्क आ गया था. बाद में खरीदार और विक्रेता की सहमति से ही दोबारा रजिस्ट्री की प्रक्रिया अपनाई गई. क्योंकि दोनों ही पक्षों ने पहचान और अन्य खानापूर्ति पहले ही कर ली गई थी, इसलिए विक्रेता के दुबई में रहने पर भी रजिस्ट्री करने की सुविधा दी गई. रजिस्ट्री में कुछ भी अवैध या गड़बड़ नहीं है.''

एक हफ्ते बाद मिलती है फोटो कॉपी

रजिस्ट्री के सर्विस प्रोवाइडर हितेंद्र त्रिपाठी ने कहा, ''मध्य प्रदेश में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा संपत्तियों की रजिस्ट्री करने के लिए जो सॉफ्टवेयर संपदा-2 उपयोग में लाया जा रहा है. उसमें संपत्ति खरीदने वाले को रजिस्ट्री की फोटोकॉपी एक हफ्ते बाद मिलती है, जबकि मूल कॉपी रजिस्टर कार्यालय में जमा रहती है. ऐसी स्थिति में कोई भी संबंधित सॉफ्टवेयर का पासवर्ड उपयोग करके रजिस्ट्री में तथ्यों और मालिकाना हक से संबंधित छेड़छाड़ कर सकता है. हालांकि रजिस्टर कार्यालय ने ऐसी स्थिति से इनकार किया है.''

रजिस्ट्री के खिलाफ कोर्ट जाएंगे वकील

इंदौर में यह पहला मामला है, जब किसी रजिस्ट्री की गलती और सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के खिलाफ रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्रार और सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रार कार्यालय के खिलाफ कोर्ट जाएंगे. सीनियर एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी के मुताबिक, ''पहले ही इस सॉफ्टवेयर के अपग्रेडेशन के लिए 39 बिंदुओं पर अभ्यावेदन विभाग को दिया था. लेकिन अब तक उसमें कोई सुधार नहीं किया गया जिसके कारण इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं.''