ETV Bharat / state

इंदौर से सटे गांवों में भागीरथपुरा से बदतर हालात, ड्रेनजयुक्त पेयजल सप्लाई, हैजा का खतरा

इंदौर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था ध्वस्त. हिंगोनिया खुर्द के लोग जहरीला पानी पी रहे. कभी भी हो सकता है हैजा का विस्फोट

sewage entry water pipeline
हिंगोनिया खुर्द में ड्रेनेज की गंदी सड़क पर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : भागीरथपुरा में जहरीले पानी से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े. कई लोगों की मौत हो गई तो प्रशासन यहां सक्रिय हो गया. लेकिन भागीरथपुरा जैसे हालात इंदौर से सटे गांवों में भी हैं. यहां भी नालियों का गंदा पानी पेयजल पाइपलाइनों में जा रहा है. इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में हैजा फैलने का खतरा बढ़ रहा है. ग्रामीण कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही.

सीएम हेल्पलाइन पर 40 से ज्यादा शिकायतें

इंदौर से करीब 10 किमी दूरी पर स्थित देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के हिंगोनिया खुर्द के रहवासी परेशान हैं. यहां के ग्रामीण 40 से अधिक बार सीएम हेल्पलाइन पर गंदगी और दूषित पानी को लेकर शिकायत कर चुके हैं. लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ.

हिंगोनिया खुर्द में ड्रेनजयुक्त पेयजल सप्लाई, हैजा का खतरा (ETV BHARAT)

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 साल से वे लोग परेशान हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान भी क्षेत्रीय विधायक मनोज पटेल ने आश्वासन दिया था कि डैनेज की समस्या और पीने की लाइन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा. लेकिन जीतने के बाद वह आज तक गांव में नहीं लौटे.

बोरिंग के पानी में भी ड्रेनज की गंदगी

कुछ ग्रामीणों ने मवेशियों को सड़कों पर ही बांध दिया है. इससे पूरे गांव में गंदगी है. नर्मदा जल सप्लाई के लिए पानी की टंकी है. टंकी के वॉल्व को खोलते समय ड्रैनेज का पानी इसी में मिलता है. गांव में 1500 से अधिक परिवार रहते हैं. सभी रहवासी पीने के लिए पानी की टंकी पर आश्रित हैं तो वहीं सरकारी बोरिंग के माध्यम से भी पानी गांव में सप्लाई किया जाता है. जिन जगहों पर बोरिंग हैं, वहां पर ड्रैनेज का पानी इकट्ठा होता है.

गंदा पानी पीने से पेट की बीमारी का डर

गंदा पानी पीने से रहवासियों को कई तरह की पेट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं. इस मामले को लेकर जब क्षेत्रीय विधायक मनोज पटेल से भी संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. इंदौर जनपद पंचायत के अध्यक्ष रामस्वरूप गहलोत का कहना है "हिंगोनिया खुर्द में गंदे पानी और ड्रैनेज से संबंधित शिकायतें आई हैं. इनका समाधान जल्द किया जाएगा."

TAGGED:

INDORE RURAL AREAS WATER
INDORE HINGONIA KHURD VILLAGE
VILLAGERS CONTAMINATED WATER
INDORE NEWS
SEWAGE ENTRY WATER PIPELINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.