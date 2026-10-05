दो मिनट में जलकर खाक हो गई पूरी कार, ड्राइवर समेत तीन लोगों की जान पर बन आई
इंदौर में चलती कार में लगी भीषण आग, कार में बैठे यात्री बाल-बाल बचे, कुछ ही सेकंड सबकुछ हो गया खाक, संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 8:49 AM IST|
Updated : October 5, 2026 at 8:59 AM IST
इंदौर : पढ़रीनाथ थाना क्षेत्र के कलेक्टर ऑफिस चौराहे पर अचानक एक कार चलती कार में आग लग गई. कार में आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनट में पूरी कार आग का गोला बन गई. गनीमत रही कि कार में आग पकड़ते ही उसमें बैठे लोग जान बचाने के लिए तुरंत बाहर कूद गई. वहीं, कार देखते ही देखते जलकर खाक हो गई.
कार में हुआ था शॉर्ट सर्किट?
घटना इंदौर के पढ़रीनाथ थाना क्षेत्र के कलेक्टर चौराहे की है. बताया जा रहा है कि कलेक्टर चौराहे पर अचानक से एक कार में शॉर्ट सर्किट हुआ और कार चला रहे व्यक्ति ने जब कार से धुआं निकलता हुआ देखा, तो तुरंत कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और बाहर की ओर लगाया तभी कार में बैठे तकरीबन तीन से चार लोग तुरंत बाहर की ओर कूद. इसी दौरान कार में लगी आग अचानक से भभक पड़ी और तेज लपटों ने कार को आगोश में ले लिया.
हो सकती थी बड़ी दुर्घटना
थोड़ी ही देर में कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई, इसके बाद पूरे मामले की जानकारी वहीं पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा दमकल विभाग को दी. दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कार में लगी हुई आग पर काबू पाया लेकिन आग तो बुझ गई पर कार जलकर खाक हो गई. प्रारंभिक तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वायरिंग में फाल्ट होने के बाद आगजनी की घटना घटित हुई है. समय रहते यदि कार में सवार ड्राइवर के द्वारा कार को रोका नहीं जाता तो एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी.
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बढ़ रहीं कार में आग लगने की घटनाएं
वहीं, इस घटना को लेकर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, '' कार में आग लगने की घटना के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है.फिलहाल किसी तरह की कोई जनहानि घटित नहीं हुई है.'' वहीं, इंदौर में कार में आग लगने की ये पहली घटना नहीं है इससे पहले भी कई बार चलती कारों में आग लगने के मामले सामने आए हैं, जिनमें कई इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल रही हैं. इस वजह से इलेक्ट्रिक कारों की सेफ्टी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं.