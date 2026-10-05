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दो मिनट में जलकर खाक हो गई पूरी कार, ड्राइवर समेत तीन लोगों की जान पर बन आई

इंदौर में चलती कार में लगी भीषण आग ( Etv Bharat )

इंदौर : पढ़रीनाथ थाना क्षेत्र के कलेक्टर ऑफिस चौराहे पर अचानक एक कार चलती कार में आग लग गई. कार में आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनट में पूरी कार आग का गोला बन गई. गनीमत रही कि कार में आग पकड़ते ही उसमें बैठे लोग जान बचाने के लिए तुरंत बाहर कूद गई. वहीं, कार देखते ही देखते जलकर खाक हो गई.