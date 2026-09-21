रूस में आसमान से 25 जंप और कड़ी मेहनत, इंदौर की रूचि को मिला स्काईडाइविंग A सर्टिफिकेट
इंदौर की रुचि गौर को मिला स्काईडाइविंग का ए सर्टिफिकेट, रूस में कड़ी मेहनत के बाद पाया सर्टिफिकेट. नेपाल में बंजी जंप के बाद बढ़ा इंटरेस्ट. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 3:08 PM IST
इंदौर: अब तक रूस, अमेरिका और दुबई में चर्चित स्काई डाइविंग में अब मध्य प्रदेश ने भी दस्तक दे दी है. पहली बार इंदौर की रुचि गौर ने स्काई डाइविंग का ए सर्टिफिकेट हासिल किया है. जो मध्य प्रदेश की पहली स्काई ड्राइवर होगी. जो भविष्य में मध्य प्रदेश में स्काईडाइविंग के रोमांच को आगे बढ़ा सकती हैं. रूस में करीब एक महीने की ट्रेनिंग के बाद रुचि ने यह सर्टिफिकेट हासिल किया है.
रूस में ट्रेनिंग के बाद मिला सर्टिफिकेट
इंदौर की रुचि गौर ने एडवेंचर स्पोर्ट के अपने जुनून से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की पहली स्काई ड्राइवर बनने का खिताब हासिल किया है. उन्हें सोवियत रूस के ग्रोज़नी में करीब एक महीने का प्रशिक्षण के बाद ए सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है. सोमवार को इंदौर में चर्चा के दौरान रुचि ने बताया "एडवेंचर स्पोर्ट्स में उनकी रुचि नेपाल में दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे बंजी जंप का अनुभव लेने के बाद और बढ़ी. इसके बाद उन्होंने स्काइडाइविंग को गंभीरता से सीखने का निर्णय लिया.
7 जंप के दौरान बॉडी पॉजिशन, सर्टिफिकेट के लिए 25 जंप
इस सफर में उनके पति ने प्रशिक्षण, सुरक्षा और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को समझने में लगातार सहयोग किया. उनकी स्काइडाइविंग ट्रेनिंग AFF (Accelerated Free Fall) से शुरू हुई, जिसमें कुल सात जंप के दौरान एयरबोर्न स्किल्स, बॉडी पोजिशन, स्थिरता, ऊंचाई की जागरूकता और आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास कराया गया. इसके बाद ए लाइसेंस के लिए 25 जंप पूरे किए.
अलग-अलग देशों में स्काईडाइविंग में तलाशेगी अवसर
प्रशिक्षण के दौरान रुचि ने 90, 180 और 360 डिग्री टर्न, ट्रैकिंग, हेडिंग कंट्रोल, डॉकिंग, कैनोपी स्किल्स और लैंडिंग एक्यूरेसी जैसी तकनीकों का अभ्यास किया. उन्होंने विमान से 13,500 फीट की ऊंचाई से जंप किया. सबसे चुनौतीपूर्ण हॉप एंड पॉप (Hop and Pop) जंप करीब 5,500 फीट से था. ए लाइसेंस के लिए निर्धारित स्किल्स सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उन्होंने ए सर्टिफिकेट हासिल किया. उनका कहना है कि अब वे अलग-अलग देशों में स्काइडाइविंग के नए अवसर तलाशना चाहती हैं."
हरियाणा के नारनौल में स्काईडाइविंग ड्रॉप जोन
दरअसल, देश में स्काईडाइविंग का रोमांच अब तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. फिलहाल देश में हरियाणा के नारनौल में स्काईडाइविंग ड्रॉप जोन है. जहां स्काई डाइविंग कराई जा रही है. इसके अलावा मैसूर के चामुंडी हिल्स और मुंबई और पुणे के पास एमबी वैली में 10000 फीट ऊंचाई का टेनडेम जंप कराया जा रहा है.
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उज्जैन में होती है स्काईडाइविंग, लेकिन को कोच नहीं
इसके अलावा तेलंगाना, पडुचेरी, अलीगढ़ और हिमाचल में भी स्काईडाइविंग लोकेशन है. फिलहाल मध्य प्रदेश में उज्जैन में करीब 4000 फीट की स्काई डाइविंग कराई जाती है. वहीं उज्जैन के दताना एयर स्ट्रिप पर स्काईडाइविंग होती है, लेकिन कोई इंटरनेशनल कोच अथवा प्रशिक्षक फिलहाल एमपी में नहीं है.