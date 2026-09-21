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रूस में आसमान से 25 जंप और कड़ी मेहनत, इंदौर की रूचि को मिला स्काईडाइविंग A सर्टिफिकेट

इंदौर की रूचि को मिला स्काईडाइविंग A सर्टिफिकेट ( ETV Bharat )