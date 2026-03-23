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इंदौर आरटीओ ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, साउथ की लैंग्वेज और इंग्लिश में आया मेल

इंदौर के आरटीओ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल, तेलुगू फिल्म से संबंध का जिक्र, मामले की हो रही जांच.

Indore RTO Office Bomb Threat
इंदौर के आरटीओ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 10:15 PM IST

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इंदौर: तेजाजी नगर क्षेत्र में मौजूद आरटीओ कार्यालय को सोमवार को ईमेल के जरिए कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली. जिससे पूरे कार्यालय परिसर में अफरातफरी मच गई. आरटीओ प्रबंधक ने जैसे ही यह ईमेल देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस, स्क्वाड सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आसपास के पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ली. लेकिन मामले में किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है. जिसके बाद पुलिस ईमेल की जांच में जुट गई है. प्रारंभिक तौर पर यह ईमेल बताया जा रहा है.

आरटीओ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी

इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में मौजूद आरटीओ कार्यालय को एक ईमेल आया. जिसमें लिखा था कि सोमवार को आपके आरटीओ कार्यालय परिसर में 15 छोटे साइनाइड गैस बम धमाके किए जाएंगे. ईमेल पूरी तरह से साउथ की लैंग्वेज में लिखा हुआ था और कुछ जगह पर इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ था. साथ ही ईमेल में यह भी लिखा था कि तमिल मंत्री सिथिल बालाजी के खिलाफ सीबीआई केस वापस लें और सभी कर्मचारियों को वहां से हटाएं.

डीसीपी कृष्णलाल चांदनी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी बम स्क्वॉड

ईमेल के विषय में राजू वेड्स रमाबाई जो की एक तेलुगू फिल्म के संबंध का जिक्र भी किया हुआ था. इस पूरे मामले की जानकारी जब आईटीओ प्रबंधक के द्वारा तेजाजी नगर पुलिस को दी गई, तो तेजाजी नगर पुलिस इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल में जुट गई. प्रारंभिक तौर पर पुलिस के द्वारा बम स्क्वॉड की टीम को जांच के लिए भेजा गया, लेकिन पूरे ही मामले में किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली है.

Indore RTO Office Bomb Threat By Email
मामले की जांच में जुटी बम स्क्वॉड (ETV Bharat)

इंदौर डीसीपी कृष्णलाल चांदनी ने बताया, "जिस आईपी एड्रेस के माध्यम से ईमेल आया है उसकी जांच की जा रही है. आने वाले दिनों में इस पूरे ही मामले की जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

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