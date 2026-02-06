इंदौर में रैपिडो को झटका, बिना ट्रेड लाइसेंस के खिलाफ RTO का एक्शन, 12 बाइक जब्त
इंदौर में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहीं रैपिडो बाइक टैक्सी जब्त, दुष्कर्म की घटना के बाद लिया एक्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 4:15 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में अब ट्रेड लाइसेंस के बिना रैपिडो बाइक-टैक्सी नहीं चल पाएंगी. गुरुवार को परिवहन विभाग ने एक रैपिडो चालक द्वारा की गई दुष्कर्म की वारदात के बाद एक दर्जन से ज्यादा रैपिडो बाइक जब्त कर ली हैं. वहीं शहर में अब रैपिडो बाइक टैक्सी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.
ऑनलाइन बाइक टैक्सी पर कार्रवाई
मध्य प्रदेश के किसी शहर में यह पहला मौका है जब बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रही ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ परिवहन विभाग ने सीधी कार्रवाई शुरू की है. इस कार्रवाई के तीन दिन पहले ही रैपिडो चालक वारदात को अंजाम देने के बाद परिवहन विभाग ने रैपिडो के अधिकारियों को नोटिस जारी करके ट्रेड लाइसेंस प्रस्तुत करने निर्देश दिए थे. लेकिन रैपिडो प्रशासन परिवहन विभाग के निर्देश पर ध्यान नहीं दिया.
मोबाइल ऐप के जरिए मोबाइल चालकों को बुलवाया
लिहाजा गुरुवार को एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रैपिडो की 12 बाइकों को जब्त किया. खास बात यह रही कि कार्रवाई के लिए आरटीओ अमले ने मोबाइल ऐप के जरिए खुद बुकिंग कर बाइक चालकों को बुलवाया. जैसे ही चालक तय स्थान पर पहुंचे, मौके पर मौजूद परिवहन विभाग की टीम ने बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालन का हवाला देते हुए बाइक जब्त कर लीं, जिससे रैपिडो प्रशासन भी सकते में आ गया.
एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि, ''आरटीओ कार्यालय द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध) को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इंदौर में रैपिडो बाइक टैक्सी कंपनी को कोई ट्रेड लाइसेंस जारी या नवीनीकृत नहीं किया गया है. इसके बावजूद रैपिडो मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से खुलेआम बाइक टैक्सी सेवाएं चला रही हैं. इसी कारण इसे बंद करवाने का अनुरोध किया गया है.''
रैपिडो को नोटिस, ऐप बंद करने के निर्देश
एआरटीओ ने बताया कि, ''रैपिडो चालक द्वारा की गई दुष्कर्म की वरदात सामने आते ही रैपिडो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर तत्काल ऑनलाइन मोबाइल एप्लिकेशन बंद करने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. स्पष्ट किया गया है कि यदि जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकतरफा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''
एआरटीओ ने बताया कि, ''वर्ष 2021 से 2024 तक कई बार संबंधित कंपनियों की मोबाइल एप्लिकेशन बंद कराने और कानूनी कार्रवाई के लिए पत्राचार किया गया, लेकिन ऐप पर प्रत्यक्ष नियंत्रण न होने के कारण इन्हें बंद नहीं कराया जा सका. अब पुलिस के सहयोग से कार्रवाई तेज की जा रही है.''
रैपिडो चालक ने किया था दुष्कर्म
इसी सप्ताह की शुरुआत में एक गंभीर घटना सामने आई, जिसमें रैपिडो बाइक टैक्सी चालक ने 17 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़िता ने कपड़े खरीदने बाजार जाने के लिए रैपिडो बाइक टैक्सी बुक की थी, लेकिन बाइक चालक उसे कपड़े दिलाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया. जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.