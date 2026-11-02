इंदौर में एक छत के नीचे जुटे RSS के थिंक टैंक, युवाओं को संघ से जोड़ने के लिए नया प्लान
इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय बैठक जारी. तीन विषयों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संबोधित. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 12:24 PM IST
इंदौर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक इंदौर में डेली कॉलेज परिसर के संत रविदास जी महाराज सभागृह में शुरू हुई. शुभारंभ संघ प्रमुख मोहन भागवत और सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने किया, यह संघ की नियमित वार्षिक बैठक है. बैठक में देशभर से 400 प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में तीन प्रमुख मुद्दों पर मंथन होगा. खास बात ये है कि युवा पीढ़ी को संघ से जोड़ने के लिए आरएसएस के चिंतक नई रणनीति बनाएंगे.
मीटिंग में देशभर से पहुंचे पदाधिकारी
अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने बताया "बैठक में संघ के सभी सह कार्यवाह, अखिल भारतीय पदाधिकारी संघ के सभी 11 क्षेत्र के संघ चालक, कार्यवाहक, प्रचारक एवं सहायक शामिल हुए. सभी 40 प्रांतों के प्रांत संघ चालक, और प्रचारक सहायक भी पहुंचे हैं. संघ प्रेरित 32 संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री भी बैठक में आमंत्रित किए गए. बैठक 4 नवंबर तक चलेगी. इस दौरान संघ शताब्दी वर्ष के सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और इन विषयों को समाज तक कैसे लेकर जाना है, इस पर भी चर्चा होगी. पंच परिवर्तन पर भी चर्चा होगी."
संघ की शाखाएं बढ़ाने पर रहेगा जोर
शताब्दी वर्ष में संघ शाखों का विस्तार और उसे आगे बढ़ाने पर मंथन होगा. अधिकतम स्थानों पर शाखाएं लगे, इस पर प्लानिंग की जाएगी. बैठक में सरसंचालक मोहन भागवत द्वारा विजयादशमी पर दिए गए उद्बोधन के सामाजिक विषयों पर भी चर्चा होगी. संघ सूत्रों के अनुसार देशभर में संघ की दैनिक शाखाओं की संख्या बढ़कर 1 लाख 1 हजार 151 हो गई है. कई कार्यक्रम के जरिए संघ का कामकाज अब 1 लाख 10 हजार 849 स्थानों तक पहुंचाया गया है. पिछले साल अक्टूबर की तुलना में शताब्दी वर्ष के दौरान 13 हजार से अधिक नई दैनिक शाखाएं जुड़ी हैं.
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देशभर में 65 हजार से ज्यादा हिंदू सम्मेलन
शताब्दी वर्ष के दौरान देशभर में 65 हजार 660 हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया गया. सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और समाज की ओर से समर्थन मिला. शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी भी रही. युवाओं को जोड़ने के लिए शहरों, गांवों और कॉलेज कैंपस में कार्यक्रम आयोजित किए गए.