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इंदौर में एक छत के नीचे जुटे RSS के थिंक टैंक, युवाओं को संघ से जोड़ने के लिए नया प्लान

इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय बैठक ( ETV BHARAT )

इंदौर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक इंदौर में डेली कॉलेज परिसर के संत रविदास जी महाराज सभागृह में शुरू हुई. शुभारंभ संघ प्रमुख मोहन भागवत और सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने किया, यह संघ की नियमित वार्षिक बैठक है. बैठक में देशभर से 400 प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में तीन प्रमुख मुद्दों पर मंथन होगा. खास बात ये है कि युवा पीढ़ी को संघ से जोड़ने के लिए आरएसएस के चिंतक नई रणनीति बनाएंगे.

मीटिंग में देशभर से पहुंचे पदाधिकारी