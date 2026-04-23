रूफटॉप सोलर शहर बना इंदौर, बिजली बिल कम करने 60 हजार उपभोक्ताओं ने लगवाया सोलर सिस्टम
इंदौर में हर महीने 1000 से ज्यादा उपभोक्ता लगवा रहे सोलर पैनल. करीब 27 से 28 हजार घरों की छतों पर पैदा हो रही बिजली.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 6:48 PM IST
इंदौर: बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान उपभोक्ता अब सोलर प्लांट लगवाने को मजबूर हैं. इस स्थिति के चलते अब इंदौर रीजन में रूफ टॉप सोलर प्लांट लगवाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 60 हजार से ज्यादा चुकी है. हर महीने इंदौर में 1000 से 1500 नए उपभोक्ता सोलर पैनल लगवा रहे हैं. मध्य प्रदेश में अभी तक 1 लाख से ज्यादा घरों पर सोलर पैनल स्थापित हो चुके हैं. यह संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है.
इंदौर में 60 हजार से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम
मध्य प्रदेश में लगातार महंगी होती बिजली और बिजली बिलों में तरह-तरह के टैरिफ और शुल्क जोड़े जाने से परेशान उपभोक्ता अब रूफटॉप सोलर प्लांट लगवा रहे हैं. इस स्थिति के चलते बीते कुछ सालों में ही करीब 60 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर सिस्टम अपनाया है, जिससे लगातार बिजली उत्पादन हो रहा है.
'हर माह 1000 से ज्यादा लोग लगवा रहे सोलर'
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी अवधेश शर्मा बताते हैं, "इंदौर शहर में हर महीने 1000 से 1500 नए उपभोक्ता सोलर से जुड़ रहे हैं और शहर में करीब 27 से 28 हजार घरों की छतों पर बिजली पैदा हो रही है. यहां 60 हजार 500 लोग अब तक सोलर पैनल लगवा चुके हैं.
बारिश और सर्दी की तुलना में गर्मी के मौसम में सोलर से बिजली उत्पादन और बढ़ जाता है. विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दी और बारिश के मुकाबले इस समय 20 से 30 प्रतिशत ज्यादा बिजली बन रही है. इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा है, जहां कई लोगों के बिजली बिल शून्य से 400 रुपए तक आ रहे हैं."
सोलर उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज की वसूली
इंदौर में जो उपभोक्ता रूफटॉप सोलर प्लांट लगवा रहे हैं, उन्हें बिजली बिल से तो मुक्ति मिल गई लेकिन अब विद्युत वितरण कंपनी ऐसे तमाम उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज ले रही है. यह सर्विस चार्ज 400 से 500 रुपए तक है जो उपयोग होने वाली बिजली के अनुसार लगता है.
बिजली कंपनी का मानना है कि सोलर उपयोग के लिए घरेलू बिजली के जिस सेटअप का पहले से उपयोग हो रहा है. उस पर चार्ज कंपनी ले रही है वहीं जो बिजली सोलर के माध्यम से कंपनी के ग्रेड पर जाकर जमा हो रही है उससे भी उपभोक्ता के बिल का समायोजन किया जाता है.
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78 हजार रुपए तक मिलती है सब्सिडी
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने पर 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिलती है. इसमें 1 किलोवॉट सिस्टम लगवाने पर 30 हजार रुपए की सब्सिडी, 2 किलोवॉट सिस्टम के लिए 60 हजार रुपए की सब्सिडी और 3 किलोवॉट या उससे अधिक का सिस्टम लगवाने पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी सोलर पैनल स्थापित होने और उसके बिजली उत्पादन शुरू होने के 40 दिनों के अंदर सीधे उपभोक्ता के खाते में पहुंच जाती है.