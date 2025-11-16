ETV Bharat / state

लोकतंत्र के लिए शिव की शरण में रॉबर्ट वाड्रा, बिहार रिजल्ट को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल

रॉबर्ट वाड्रा रविवार को 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर इंदौर पहुंचे हैं. जहां से वह उज्जैन जाएंगे. इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में रविवार को उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की. इस दौरान उन्होंने अपना नाम रॉबर्ट जबकि गोत्र विशु बताया. उन्होंने कहा कि मेरा धार्मिक दौरा पूरे देश में होता है और यहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं. देश को बदलाव चाहिए और जो ये सरकार कर रही है वह युवाओं को पंसद नहीं है. हम लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे और एक दिन बदलाव जरुर आएगा. देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बाबा महाकाल के दर्शन कर अभियान की शुरुआत करेंगे.

इंदौर: बिहार चुनाव परिणाम के बाद जहां कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं वहीं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा अब देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए धार्मिक दौरा करने जा रहे हैं. इसकी शुरुआत उन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर से करने का फैसला किया है. रविवार को इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग पर सीधे भाजपा को जिताने के लिए पक्षपात करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा ऐसा करना देश के लोकतंत्र के लिए घातक है.

दो दिनों की धार्मिक यात्रा पर इंदौर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा (ETV Bharat)

बिहार चुनाव परिणाम पर उठाए सवाल

खजराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "बिहार की जनता भी ऐसे चुनाव परिणाम से सहमत नहीं है, क्योंकि वहां की जनता और युवा बदलाव चाहती है. युवाओं को सरकार की नीतियां पसंद नहीं है इसलिए अब डेमोक्रेसी के लिए लड़ना जरूरी हो गया है. इस लड़ाई के लिए शक्ति मिल सके इसलिए मैं भगवान शिव की शरण में आया हूं क्योंकि मुझे उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा है और उनकी शक्ति से ही बदलाव जरूर आएगा."

इलेक्शन कमीशन पर लगाया आरोप

रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव परिणाम को लेकर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए कहा कि "इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की मदद की है. ऐसे परिणाम से कोई भी सहमत नहीं है, जो लोग परिणाम आने के बाद राहुल गांधी से मिल रहे हैं, वह ऐसे परिणाम के खिलाफ आंदोलन तक करने तैयार हैं क्योंकि देश में लोकतंत्र होना चाहिए. यदि बिहार में पारदर्शी चुनाव हो तो यह रिजल्ट जरूर पलट जाएगा."

'राहुल गांधी ने मेहनत की'

राहुल गांधी का बचाव करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि "बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने पूरी मेहनत की. राहुल गांधी से सभी युवा जुड़ेंगे और लोकतंत्र के लिए आंदोलन करेंगे." यह पहला मौका है जब कांग्रेस के पक्ष में सीधे तौर पर रॉबर्ट वाड्रा ने अकेले ही मोर्चा संभाला है. वहीं वे अब खुलकर गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी के पक्ष में राजनीतिक रूप से मैदान संभालने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने देश भर के मंदिरों में अपनी धार्मिक यात्रा और पूजा पाठ के जरिए की है.