इंदौर में रियल स्टेट कारोबारी के घर 60 लाख की डकैती, 35 लाख नकदी और जेवरात लूटे
इंदौर में वैष्णो देवी का दर्शन करने गए प्रॉपर्टी कारोबारी के घर डकैती, अज्ञात बदमाशों ने सोने-चांदी के जेवरात सहित 35 लाख नकद ले उड़े.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 7:45 PM IST
इंदौर: बाणगंगा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां वैष्णो देवी का दर्शन करने गए एक रियल स्टेट कारोबारी के घर अज्ञात बदमाशों ने डकैती डाल दी. बदमाशों ने घर में रखे सोने और चांदी के जेवरात सहित करीब 35 लाख रुपए नकद उड़ा ले गए. आरोपियों ने करीब 60 लाख की बड़ी डकैती को अंजाम दिया है.
सोने और चांदी लूट ले गए बदमाश
पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है. बाणेश्वरी कुंड निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी विनोद यादव परिवार के साथ 7 फरवरी को वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए गए थे, सोमवार रात जब वह लौटकर आए तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था. घर की अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात और 35 लाख रुपए नकद गायब थे. चोरी हुए जेवरात की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
घटना के बाद पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी बाणगंगा थाना पुलिस को दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. घटनास्थल का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें 3 बदमाश नजर आ रहे हैं.
प्लांट बेचकर खरीदे थे जेवरात
प्रॉपर्टी कारोबारी विनोद यादव ने बताया, "पिछले दिनों हमने एक प्लांट बेचा था और उसी रुपए से हमने सोने-चांदी के जेवरात लिए थे. जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए हैं. बाकी 35 लाख नकद घर में रख दिए थे. करीब 60 लाख रुपए की चोरी की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है."
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, "बाणेश्वरी कुंड निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी विनोद यादव के घर चोरी की सूचना मिली है. अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."