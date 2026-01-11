ETV Bharat / state

1 करोड़ 75 लाख की शराब पर चला रोड रोलर, आबकारी विभाग ने बताई कार्रवाई की वजह

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार को आबकारी विभाग ने बियर नष्ट करने की कार्रवाई की. महू के पास माउंट एवरेस्ट बेवरीज में लगभग 2 लाख 23 हजार लीटर एक्सपायरी डेट की अंग्रेजी बियर रोड रोलर और बुलडोजर चलाकर नष्ट की गई. नष्ट बियर की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक तिवारी ने बताया कि "बियर फैक्ट्री में डिमांड के आधार पर माल तैयार किया गया था. माल की खपत नहीं होने के चलते बियर गोदाम में रखा रह गया, जो 6 महीने से अधिक समय तक बिक्री नहीं होने के चलते एक्सपायर हो गया. जिसके बाद एक्सपायरी डेट माल को नियमानुसार नष्ट करने की कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान करीब दो लाख 23 हजार लीटर बियर नष्ट की गई है. जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए थी."

इंदौर में 2 लाख 23 हजार लीटर एक्सपायर बियर पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चला बुलडोजर

असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक तिवारी ने आगे बताया कि "बियर निर्माण डेट से 6 महीने के भीतर उपयोग किया जाना होता है. 6 माह की अवधि के बाद यह बियर एक्सपायर हो जाती है. जिसका नष्टीकरण किया जाता है. यह बियर 6 महीने से अधिक समय से गोदाम में रखी हुई थी. इसलिए इसे नष्ट करने का कार्य अधिकारियों की निगरानी में किया गया." नष्टीकरण के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक तिवारी, एडीओ प्रतीक्षा शर्मा सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे.

कई बार बियर निर्माण करने वाली कंपनियों द्वारा अधिक मात्रा में बियर निर्माण कर लिया जाता है और इसकी बिक्री नहीं हो पाती है. ऐसे में बियर एक्सपायर हो जाती है. एक्सपायर होने के बाद अधिकारी द्वारा नष्टीकरण की कार्रवाई की जाती है. इंदौर में नष्टीकरण की कार्रवाई के दौरान विभाग द्वारा वीडियोग्राफी कराई गई. कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र जोशी, जहांगीर खान, राजेश जैन माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड प्रभारी अधिकारी श्रीमती प्रतीक्षा शर्मा द्वारा निगरानी की गई.