इंदौर में लागू होंगे नए ट्रैफिक रूल्स, हेलमेट और सीटबेल्ट पर सख्ती, No इंश्योरेंस No पेट्रोल
इंदौर में भी जल्द ही लागू होने वाली ट्रैफिक की नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने की रणनीति बनी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 5:18 PM IST
इंदौर : रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट जरूरी है. अब वाहनों के इंश्योरेंस पर भी सख्ती शुरू होने वाली है. हेलमेट, कार बेल्ट और इंश्योरेंस के बगैर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं देने की तैयारी की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति ने इंदौर समेत देश के विभिन्न शहरों में इस तरह की नीति को भविष्य में लागू कराने के निर्देश दिए हैं, जिसकी अभी से तैयारी की जा रही है.
रोड सेफ्टी कमेटी ने दिए निर्देश
मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा वाहन संख्या और सबसे बड़ी आबादी वाले इंदौर में सड़क दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. बीते 5 सालों में 25598 रोड एक्सीडेंट में 3434 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 21520 लोग घायल हुए हैं. इंदौर यातायात विभाग के इन चौंकाने वाले आंकड़ों से परेशान अब सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने शहर में सड़क दुर्घटना पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं.
समिति के अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने बुधवार को विभिन्न विभागों और स्कूल-कॉलेजों समेत पेट्रोल पंप संचालकों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की. जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने कहा "परिवहन विभाग अब शैक्षणिक संस्थानों में शिविर लगाकर लाइसेंस और इंश्योरेंस जैसे काम पूर्ण कराएगा. इसके अलावा इंदौर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले शेष 75000 वाहनों को भी चिह्नित कर नई नंबर प्लेट लगवाई जाएगी."
इंदौर में 16 ब्लैक स्पॉट चिह्नित
मीटिंग में वाहनचालकों को हेलमेट पहनाने के लिए ट्रैफिक विभाग के अलावा पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए. हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं की व्यवस्था लागू करने के साथ सीट बेल्ट और ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती करने के निर्देश भी दिए. इसके अलावा गड्डे वाली सड़कों के सुधार के अलावा शहर के करीब 16 ब्लैक स्पॉट को चिह्नित कर इन्हें खत्म करने के निर्देश भी दिए. इन स्थानों पर बीते 3 साल में 123 लोगों की मौत हो चुकी है. यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद 15 ब्लैक स्पॉट की है, जहां पिछले 3 साल में 116 लोगों की एक्सीडेंट के बाद मौत हुई.
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स्कूल-कॉलेजों में लगेंगे रोड सेफ्टी कैंप
शहर के तमाम बड़े स्कूलों और कॉलेजों में अब छात्र-छात्राओं को हेलमेट पहन कर आने पर ही प्रवेश दिए जाएगा. इस बारे में शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं. सरकारी कार्यालयों में भी जो लोग बिना हेलमेट के आएंगे उनकी भी सतत निगरानी की जाएगी. लगातार प्रयासों के बाद भी हेलमेट नहीं पहनने वालों की सीआर में भी इसका उल्लेख किया जाएगा.
इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया "सड़क हादसों को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे, उन्हें लागू किया जाएगा."