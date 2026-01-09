ETV Bharat / state

इंदौर में भीषण सड़क हादसा, पूर्व गृह मंत्री की बेटी समेत 3 की मौत

इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा, बर्थडे मनाकर लौट रहे थे सभी, रास्ते में मिली मौत

INDORE ROAD ACCIDENT KILLS THREE
कार में बुरी तरह उलझे शव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 10:43 AM IST

Updated : January 9, 2026 at 10:55 AM IST

इंदौर : तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक भीषण एक्सीडेंट में पूर्व गृहमंत्री वाला बच्चन की बेटी सहित 3 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, एक युवती की हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल इस पूरे ही घटनाक्रम में प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि सभी जन्मदिन मना कर अल सुबह लौट रहे थे. इस दौरान सुबह 5.15 पर अनियंत्रित कार एक ट्रक से जा टकराई.

बर्थडे मनाकर लौट रहे थे, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी की मौत

तेजाजी नगर थाना क्षेत्र से देर रात पार्टी कर प्रखर कासलीवाल, मनु संधू अपनी महिला मित्र प्रेरणा बच्चन और अनुष्का राठी के साथ वापस लौट रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार टाटा नेक्सन सड़क पर एक ट्रक में जा घुसी. पुलिस के मुताबिक प्रखर का जन्मदिन होने के चलते सभी कार से बर्थडे सेलीब्रेट करने महू गए थे और वहीं से वापस लौटते वक्त ये हादसा हो गया. वापसी के दौरान कार जैसे ही रालामंडल से निकलकर बायपास के ओर आई तो दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई.

कार में बुरी तरह उलझे शव

टक्कर इतनी भीषण थी की पूरी कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार प्रखर, मनु संधू और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक युवती अनुष्का राठी की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है. हादसा इतना भीषण था कि सभी मृतकों के शव कार में बुरी तरह से फंस गए थे, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया. घटना अल सुबह 5 बजे की है.

क्रेन व कटर की मदद से कार को काटकर तीन शवों और एक घायल को बाहर निकाला जा सका, इसके बाद शवों कोे पोस्टमॉर्टम के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया. डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया, '' एक्सिडेंट में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी और उसके दो दोस्तों की मौत हुई जबकि एक युवती की हालत अब स्थिर है और उसे इलाज के लिए एमवाय हॉस्पिटल में रेफर किया गया है. घटना की की जांच की जा रही है.''

इंदौर पहुंच रहे पूर्व गृह मंत्री

घटना की सूचना मिलते ही पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन अपने गृह जिले राजपुर से इंदौर के लिए निकल गए हैं. वहीं, कांग्रेस नेता और परिजन भी एमवाय अस्पताल पहुंचने लगे हैं. वहीं, इंदौर पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है और सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

