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इंदौर में भीषण हादसा, ड्राइवर ने अचानक लगाया ब्रेक, ट्रक में घुसी बारात से भरी गाड़ी, 4 की मौत

दुल्हन को लेकर लौट रही थी बारात पूरा मामला इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र का है. खुड़ैल थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाला परिवार अपने परिजन की शादी में शिरकत करने के लिए आष्टा गया हुआ था. वहां से यह सब दुल्हन को लेकर वापस लौट रहे थे. दूल्हा और दुल्हन एक अन्य गाड़ी में मौजूद थे. जबकि बारात के लोग एक तूफान गाड़ी में शामिल थे.

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण सड़क हादसा हो गया. कार और ट्रक की टक्कर में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई. खुड़ैल थाना क्षेत्र में शादी कर जब बारात दुल्हन को लेकर लौट रही थी, तभी भूसे से भरे हुए ट्रक में बारात की गाड़ी पीछे से घुस गई. जिसके कारण चार लोगों की मौत हो गई. जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.

ट्रक ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा

तूफान गाड़ी में तकरीबन 12 लोग बैठे हुए थे. जब गाड़ी खुड़ैल थाना क्षेत्र के बाईपास पर पहुंची तभी भूसे से भरा हुआ ट्रक जो की तूफान गाड़ी के आगे चल रहा था उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया. जिससे गाड़ी ट्रक में पीछे से घुस गई. इस दर्दनाक हादसे में आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हुई है.

मृतकों में इरफान, आरीस, फरहान और अफराद शामिल हैं. घायलों में आरिफ, मोहम्मद अली, अयान, सोनू, मोहम्मद कैफ, रेहान, अलफेज और फैजान शामिल हैं. जिनका इलाज इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में चल रहा है. सभी लोग इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. बताया जा रहा है कि, सभी लोग आष्टा में शादी में शामिल होने के लिए गए थे और वापस बारात लेकर लौट रहे थे. तभी यह पूरा घटनाक्रम घटित हो गया.

ट्रक में घुसी बारात से भरी गाड़ी (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी पुलिस

एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी का कहना है कि, ''हादसे में गंभीर घायलों को इलाज के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल पहुंचाया है. जबकि मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि, आगे चल रहे ट्रक चालक के द्वारा अचानक से ब्रेक लगा दिए गए जिसके कारण पीछे से आ रही बारातियों से भरी हुई तूफान गाड़ी ट्रक में घुस गई.''

घटनाक्रम के दौरान आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के रहवासी भी उठ गए थे. लोगों ने गाड़ी में फंसे हुए बारातियों को एक-एक कर बाहर निकाला और इलाज के लिए एमवाय हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की. आक्रोशित भीड़ ने ट्रक में आग लगाने की भी कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाइस दी और आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही. ट्रक चालक की लापरवाही के कारण यह पूरा घटनाक्रम हुआ है. जिसके चलते पुलिस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है.