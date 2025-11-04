ETV Bharat / state

50 फिट नीचे खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 3 की मौत, करीब 35 लोग घायल

यह घटना सोमवार रात सिमरोल थाना क्षेत्र में हुआ. जहां भेरू घाट में एक यात्री बस गहरी खाई में जा गिरी. बताया जा रहा है कि यात्री बस खंडवा से होते हुए ओंकारेश्वर से यात्रियों को लेकर इंदौर के लिए निकली थी, लेकिन जब यात्री बस इंदौर के भेरू घाटे पर पहुंची, तो वहां पर ओवर टेक करने के दौरान बस गहरी खाई में गिर गई. बस में करीब 50-55 यात्री सवार थे. जैसे ही हादसे की जानकारी क्षेत्रीय ग्रामीण को लगी, वे तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं.

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया. भेरू घाट पर एक यात्री बस 50 फीट नीचे खाई में गिर गई. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. बताया जा रहा है कि हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. जबकि करीब 33-35 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. जानकारी मिलने के बाद प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेश कर यात्रियों को बचाया.

मामले की जानकारी सिमरोल पुलिस को भी दी गई. जिसके बाद सिमरोल पुलिस टीम और रेस्क्यू टीम ने मिलकर घायलों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया. घायलों को बस से निकालकर तुरंत इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि इस हादसे में दो महिलाओं समेत तीन यात्रियों की मौत हो गई है. जबकि करीब 33-35 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. कुछ यात्री दिल्ली के भी इस बस में मौजूद थे.

पुलिस टीम ने यात्रियों का किया रेस्क्यू

यात्री गौरव ने बताया कि "वह ओंकारेश्वर से इंदौर आने के लिए बस में सवार हुए थे. उनके साथ उनकी पत्नी और दो बेटियां भी मौजूद थी. इसी दौरान जब बस भेरू घाटे पर पहुंची, तो बैलेंस खराब हुआ और बस खाई में जा गिरी. मामले में एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि सोमवार रात करीब 9 बजे बस खाई में गिरी, जो नीचे जाकर बीच में अटक गई थी. जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बस में फंसे हुए लोगों का तुरंत रेस्क्यू किया.

ओवरटेक करने के चलते हुए एक्सीडेंट

जिसमें से करीब 33-35 लोगों को सुरक्षित बचाकर, जो घायल हुए थे उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया. जबकि कुछ और लोग जो सामान या सीट के नीचे दबे हुए थे, उन्हें भी बचाया गया. एक्सीडेंट में कुछ गंभीर और घायल हुए हैं. यात्रियों द्वारा पता चला है कि ड्राइवर लापरवाही से बस चला रहा था ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ. मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी पता चलेगा, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.