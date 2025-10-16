ETV Bharat / state

जंगल में परिवार से बिछड़ा नीलगाय का बच्चा पहुंचा शहर, इंदौर जू में मिले नए दोस्त

नीलगाय का 8 माह का बच्चा इंदौर के पार्क में घूमता मिला. वह बहुत सहमा था. रेस्क्यू कर उसे इंदौर चिड़याघर लाया गया.

INDORE RESCUE NILGAI CALF
नीलगाय के बच्चे को इंदौर जू में मिले नए दोस्त (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 5:46 PM IST

3 Min Read
इंदौर : एक दिन पहले अपने परिवार से बिछड़े नीलगाय के बच्चे को नए दोस्त मिल गए. नीलगाय का बच्चा अचानक जंगल से शहर के सुविधायुक्त शेल्टर में शिफ्ट हुआ. इंदौर चिड़याघर में स्टाफ अब नीलगाय के बच्चे को झुंड में मेलजोल बढ़वाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं. जंगल में स्वतंत्र होकर धमाचौकड़ी मचाने वाले इस नीयगाय के बच्चे के लिए ये नया माहौल व वातावरण अचरजभरा है.

इंदौर चिड़ियाघर में पहुंचा नीलगाय का बच्चा

इंदौर में नीलगाय का एक बच्चा अपने झुंड से बिछड़ने के बाद से अब चिड़ियाघर में मौजूद है, जिसे अपने झुंड से मिलाने के लिए अब वन विभाग की मदद ली जाएगी. इन दिनों हातोद और सांवेर ग्रामीण क्षेत्र में फैली हरियाली के कारण नील गायों के झुंड शहरी क्षेत्र में भी पहुंच रहे हैं. गुरुवार सुबह करीब 7:00 बजे विजय नगर क्षेत्र के मेघदूत उद्यान के पास 8 महीने का नीलगाय का बच्चा अचानक अपने झुंड से अलग हो गया.

जंगल में परिवार से बिछड़ा नीलगाय का बच्चा इंदौर जू में (ETV BHARAT)

इंदौर चिड़ियाघर प्रशासन ने किया रेस्क्यू

शहर में जब इस बच्चे को इस बात का एहसास हुआ तो वह परेशान होकर इधर-उधर दौड़ लगाने लगा. कुछ लोगों ने उसे पकड़ने का भी प्रयास लेकिन वह किसी की पकड़ में नहीं आया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने नीलगाय के बच्चे की सुरक्षा के कारण चिड़ियाघर प्रशासन को सूचना दी. चिड़ियाघर की टीम को नीलगाय के बच्चे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद उसे चिड़ियाघर शिफ्ट किया गया, जहां इस बच्चे को यहां मौजूद नीलगाय के बाड़े में रखा गया. इसके बाद इस बच्चे ने राहत की सांस ली.

झुंड से बिछड़ा 8 माह का नीलगाय का बच्चा

चिड़ियाघर प्रभारी डॉ. उत्तम यादव के मुताबिक "नीलगाय का बच्चा 8 महीने का है, जो स्वस्थ है. अपने झुंड से बिछड़ने के कारण वह विचलित था लेकिन अब अन्य नीलगाय के साथ रहकर सामान्य नजर आ रहा है. अब उसके द्वारा पानी पिया चारा भी खाया गया है. फिलहाल बच्चे की हालत सामान्य है. वन विभाग को सूचना दे दी गई है. विभाग के अधिकारी कोशिश करेंगे कि उसे अपने झुंड से मिलवाया जाए. अन्यथा उसे नील गायों के संभावित क्षेत्र में ही छोड़ा जाएगा."

शाजापुर में नीलगायों के रेस्क्यू की तैयारी

इन दिनों विभिन्न मैदानी इलाके और खेतों में नीलगाय नजर आ जाती है, जिनके द्वारा फसलों को नुकसान भी पहुंचाया जाता है, हालांकि वन्य प्राणी होने के कारण लोग इनके खिलाफ सख्ती नहीं कर सकते. वहीं वन विभाग द्वारा भी नीलगायों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है. एक दिन पहले ही शाजापुर के शुजालपुर में दक्षिण अफ्रीका से एक टीम आई है, बोमा तकनीक से नीलगायों का रेस्क्यू कर मंदसौर जिले के अभ्यारण्य में छोड़ेगे.

