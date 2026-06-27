डेथ सर्टिफिकेट बनने के 30 साल बाद थाने पहुंची महिला, करोड़ों की जमीन की कर दी डिमांड
इंदौर में महिला को मृत बताकर उसकी जमीन परिजन ने किया अपने नाम, बेचने की फिराक में थे करोड़ों की जमीन, बुजुर्ग महिला पहुंची थाने.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 4:58 PM IST
इंदौर: राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला को मृत बताकर उसकी करोड़ों रुपए की जमीन को बेचने के प्रयास किया गया. बुजुर्ग को जब इस पूरे मामले की जानकारी लगी, तो वह थाने पर पहुंची और इसकी शिकायत की. इसके बाद पुलिस ने 13 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
जीवित बुजुर्ग का मृत सर्टिफिकेट बनाकर धोखाधड़ी
इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली द्रोपदी बाई की करोड़ों रुपए की संपत्ति को उनके ही परिजन के द्वारा बेचने के प्रयास किया गया है. आरोप है कि द्रोपदी बाई का मृत सर्टिफिकेट बनाकर उसकी जमीन को परिजन ने पहले अपने नाम कर लिया. इसके बाद वे इस करोड़ो रुपए की जमीन को बेचने के फिराक में थे. जब द्रोपदी बाई को इसकी जानकारी मिली, वह राजेंद्र नगर थाने पहुंची और शिकायत की. उन्होंने पुलिस को बताया कि "मैं अभी जीवित हूं, लेकिन मेरा मृत सर्टिफिकेट बना लिया गया है."
30 साल बाद बुजुर्ग को फर्जीवाड़ा की मिली जानकारी
बुजुर्ग को करीब 30 साल बाद अपने मृत्यु से संबंधित दस्तावेज की जानकारी लगी है. उसके बाद वह शिकायत लेकर थाने पर पहुंची और न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी जमीन वापस अपने नाम किए जाने की मांग की है. पुलिस शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच में जुट गई. इस मामले में बुजुर्ग के ही 13 परिजन के खिलाफ धोखाधड़ी सहित फर्जी दस्तावेज बनाने का प्रकरण दर्ज कर किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
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0.56 हेक्टेयर जमीन परिजनों ने अपने नाम करवा ली
इस मामले को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर मयंक अवस्थी ने कहा, "एक वृद्ध महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके परिजन ने मिलकर उसे मृत घोषित कर दिया और उसके हिस्से की करीब 0.56 हेक्टेयर जमीन अपने नाम करवा ली है. शिकायत के बाद जांच की गई और परिजन सहित उनलोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने इसमें परिजन की मदद की थी. इस मामले में आगे भी जांच-पड़ताल की जा रही है."