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दुश्मनी भूले राम और रावण, इंदौर के मंदिर में दोनों के परिवारों का मेलजोल, लंकापति ने रखी खास शर्त

इंदौर का रावण मंदिर श्रीराम का निराला धाम ( ETV BHARAT )

इंदौर : भगवान राम और रावण को भले दशहरे पर एक-दूसरे का शत्रु बताया जाता हो, लेकिन इंदौर में एक ऐसा भी मंदिर है जहां भगवान राम के साथ रावण का पूरा परिवार मौजूद है. इस मंदिर में पहुंचने वाले भक्त जब तक 108 बार राम नाम नहीं लिख देते, तब तक रावण के दर्शन नहीं कराए जाते. ये मंदिर इंदौर के वैभव नगर में है. इस खास मंदिर को 'राम का निराला धाम' कहा जाता है. 37 साल पुराना यह मंदिर निराला इसलिए भी है, क्योंकि यहां राम नाम के साथ रावण का भक्ति भाव जुड़ा हुआ है.

भक्तों को 108 बार राम नाम लिखना होगा