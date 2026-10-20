दुश्मनी भूले राम और रावण, इंदौर के मंदिर में दोनों के परिवारों का मेलजोल, लंकापति ने रखी खास शर्त
इंदौर के अनूठे मंदिर में रावण के दर्शन से पहले निभानी होगी शर्त. रावण कैसे बना रामभक्त, कहानी रोचक है. सिद्धार्थ माछीवाल की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:26 PM IST
इंदौर : भगवान राम और रावण को भले दशहरे पर एक-दूसरे का शत्रु बताया जाता हो, लेकिन इंदौर में एक ऐसा भी मंदिर है जहां भगवान राम के साथ रावण का पूरा परिवार मौजूद है. इस मंदिर में पहुंचने वाले भक्त जब तक 108 बार राम नाम नहीं लिख देते, तब तक रावण के दर्शन नहीं कराए जाते. ये मंदिर इंदौर के वैभव नगर में है. इस खास मंदिर को 'राम का निराला धाम' कहा जाता है. 37 साल पुराना यह मंदिर निराला इसलिए भी है, क्योंकि यहां राम नाम के साथ रावण का भक्ति भाव जुड़ा हुआ है.
भक्तों को 108 बार राम नाम लिखना होगा
मंदिर कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि जब तक यहां आने वाला भक्त 108 बार राम नाम नहीं लिख लेता, तब तक उसे रावण के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता. यदि कोई भक्त मान मनुहार करके मंदिर में प्रवेश कर भी जाता है तो उसे तुरंत राम नाम लिखने का फॉर्मेट और पेन दिया जाता है. जहां वे पहले राम नाम लिखने की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं. उसके बाद उन्हें मंदिर से बाहर जाने दिया जाता है.
मंदिर के प्रमुख प्रकाश बागरेचा कहते हैं "रावण और राम दोनों ही शिव के परम भक्त हैं. मंदिर में दोनों का ही भक्ति रूप दर्शाया गया है. इसलिए रावण के दर्शन के पहले राम नाम का जाप जरूरी है."
राम दरबार के साथ रावण का पूरा परिवार
मंदिर में भगवान राम के दरबार के अलावा रावण का पूरा परिवार भी विशाल मूर्तियों के रूप में विद्यमान है, जिनमें कुंभकरण, मेघनाथ और विभीषण हैं. उनके सामने मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी और तारा की मूर्तियां भी मौजूद हैं. मंदिर के मुखिया प्रकाश बागरेचा बताते हैं "रावण की लंका में विभीषण के निवास स्थान पर बनी गुंबद में अंदर बाहर सब जगह श्री राम नाम लिखा हुआ था. इसी तर्ज पर यहां भी एक गुंबद बनाई गई है, जिसके ऊपर नीचे अंदर बाहर सभी जगह श्री राम नाम लिखा हुआ है."
मंदिर में तमाम देवी-देवताओं के अलावा रामायण और महाभारत काल के राक्षस राक्षसियों की भी मूर्तियां हैं. दशहरे के दिन दूर-दूर से लोग भगवान राम के अलावा रावण के दर्शन करने पहुंचते हैं. सुबह बाकायदा रावण पूजन होती है. इसके बाद ही भक्तों को दर्शन के लिए एंट्री मिलती है.
ऐसे तैयार हुआ निराला धाम मंदिर
प्रकाश बागरेचा बताते हैं "उन्हें 6 सितंबर 2016 को सुबह 3:00 बजे शिर्डी के साईं बाबा ने दर्शन देकर कहा था कि मैं भी राम भक्त हूं और तुम भी राम भक्त हो. दुनिया ने मुझे सिंहासन पर बैठाया लेकिन मेरी जगह प्रभु राम के चरणों में है. इसलिए तुम्हें ही मुझे श्री राम के चरणों में बिठाना होगा. इसके बाद उन्होंने भगवान राम के चरणों में साईं बाबा के बैठने वाली मूर्ति तैयार कराई, जिसकी दशहरे पर यहां विधिविधान से स्थापना की गई. वह जैन धर्म से हैं लेकिन उन्होंने खुद को भगवान राम की भक्ति में समर्पित कर दिया है."
बिना पुजारी वाला रावण का मंदिर
यह इंदौर का ऐसा इकलौता मंदिर है, जिसमें कोई पुजारी नहीं है. मंदिर का निर्माण करने वाले प्रकाश बागरेचा खुद पूरी व्यवस्था संभालते हैं, जबकि उन्होंने मंदिर समिति की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए मंदिर का संरक्षक भगवान श्री राम को, अध्यक्ष हनुमान जी को, कोषाध्यक्ष कुबेर जी, सेक्रेटरी भोलेनाथ को, सुरक्षा अधिकारी यमराज को, लेखा अधिकारी चित्रगुप्त और भगवान विश्वकर्मा के नाम का उल्लेख मंदिर की प्रबंध समिति के बोर्ड पर कर रखा है.
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200 फीट ऊंचाई पर तैयार हुई 51 फीट की हनुमान प्रतिमा
मंदिर परिसर में दिल्ली की कुतुबमीनार से 14 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा बनाई जा रही है, जिससे कि भक्तों को हनुमान जी के दर्शन कई किलोमीटर दूर से हो सकें. फिलहाल मंदिर में 200 फीट ऊंचाई पर 51 फीट की हनुमान प्रतिमा का निर्माण चल रहा है. इस तरह इसकी कुल ऊंचाई 251 फीट हो जाएगी. यह मूर्ति अगले 2 साल में तैयार हो जाएगी. इसके अलावा मंदिर में एक ऐसी अध्ययनशाला भी विकसित की जा रही है, जहां भक्तों को रामायण, महाभारत काल का ज्ञान मिल सकेगा.