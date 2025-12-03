ETV Bharat / state

इंदौर में चूहों का आतंक, खोद दिए 1000 बिल, हिला दी ब्रिज की नींव, 1251 लोग शिकार

सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में चूहों का आतंक, रेट बाइट का शिकार हुए 1251 लोग, अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने की लग रही भीड़.

indore Rat terror
इंदौर में चूहों का आतंक (ETV Bharat)
Published : December 3, 2025 at 11:45 AM IST

Updated : December 3, 2025 at 1:37 PM IST

इंदौर: स्वच्छता में सिरमौर देश का नंबर-1 शहर इंदौर इन दिनों चूहों के आतंक से जूझ रहा है. यहां के अस्पताल में दो मासूम बच्चियों को कुतरने के बाद यहां साल भर में चूहे 1251 लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं. लिहाजा चूहों से अपने बचाव के लिए लोग एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाते नजर आ रहे हैं. हैरानी की बात है कि, चूहों ने शहर में 1000 के लगभग गड्ढे खोद डाले हैं. केवल शास्त्री ब्रिज पर ही 20 बिल बनाकर ब्रिज को कमजोर कर दिया.

रेबीज का इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंच रहे लोग
स्वच्छता में नंबर वन शहर में इन दिनों चूहे उन इलाकों में ज्यादा फल फूल रहे हैं. जहां लोग कचरा फेंकने और स्वच्छता को लेकर गंभीर नहीं हैं, जाहिर है इसका खामियाजा उन्हें रेट बाइट के तौर पर भुगतना पड़ रहा है. यहां शहर के जिस हकुमचंद अस्पताल में लोग कुत्तों के काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंचते हैं, वहां इन दिनों चूहों के शिकार लोगों की संख्या ज्यादा है. यहां इसी साल 2025 के 11 महीनों में 1251 मामले चूहों के काटने (रेट बाइट) के मामले दर्ज हुए हैं.

रेट बाइट का शिकार हुए 1251 लोग (ETV Bharat)

रेट बाइट से इंदौर में हड़कंप
अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, अकेले जुलाई के महीने में ही 278 लोगों को चूहों ने काटा जो सबसे अधिक हैं. आज फिर चूहों के काटने से अस्पताल पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि शहर में अब चूहों का आतंक लगातार बढ़ गया है. चूहों का आतंक देर रात में हो रहा है और सबसे ज्यादा आतंक हॉस्टल्स और खाने पीने की होटलों के आसपास देखा जा रहा है. जहां खाने-पीने की चीज बिखरी रहती हैं, इस स्थिति को लेकर अब अस्पताल प्रशासन भी हैरान है. जो चूहों के काटे लोगों को लेकर भी एंटी रैबीज इंजेक्शन का प्रोटोकॉल पूरा करने पर मजबूर है.

एमवाय अस्पताल में रेट बाइट से 2 बच्चियों की मौत
सितंबर महीने में इंदौर संभाग के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल में चूहों ने दो मासूम बच्चों की उंगलियों को कुतरा था, जिसमें कथित तौर पर दोनो ही बच्चों की जान चली गई थी. यह घटना अस्पताल के एनआईसीयू नवजात गहन चिकित्सा इकाई में हुई थी, जो स्वास्थ्य सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी. जिसे लेकर जय आदिवासी युवा संगठन यानि जयस ने भी लगातार प्रदर्शन किया था. जिसके बाद दोनों ही परिवारों को सरकार ने मुआवजा भी दिया था. वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही मानते हुए कई कर्मचारियों और पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर कार्रवाई की. लेकिन परिजनों का आरोप है कि बच्चों की मौत का मुख्य कारण चूहे ही थे.

rats made 20 burrows under bridge
चूहों ने बिल पर खोदे 20 से अधिक गड्ढे (ETV Bharat)

पुल में कर दिए 20 से अधिक बिल
वहीं दूसरी और चूहों ने शहर के बुनियादी ढांचे को भी नहीं बख्शा है. हाल ही में शहर के शास्त्री ब्रिज पर लगभग पांच फीट गहरा गड्ढा हो गया था, जिसकी मुख्य वजह पुल के नीचे चूहों द्वारा बनाए गए 20 से अधिक बिल थे, जिसने नींव को कमजोर कर दिया. इसके अलावा, रीगल चौराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की रोटरी में भी चूहों ने 1000 से अधिक बिल खोदकर जमीन को खोखला कर दिया है.

हुकुमचंद अस्पताल के प्रभारी डॉ. आशुतोष शर्मा के मुताबिक, ''अस्पताल में डॉग बाइट की तरह ही रेट बाइट के मामले सामने आ रहे हैं. जिन्हें प्रोटोकॉल के तहत टीके लगाया जा रहे हैं. इस साल के 11 महीनों में 1251 मामले चूहों के काटने (रेट बाइट) के दर्ज हुए हैं.''

बिल्ली के बराबर हैं चूहे
हुकुमचंद अस्पताल में एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंचे छात्र अक्षत पटेल ने बताया, ''भवरकुआं क्षेत्र और भोलाराम उस्ताद मार्ग इलाके में काफी बड़े-बड़े चूहे हैं यही स्थिति बंगाली चौराहे के पास लगे इलाकों की है.'' पन्ना से प्रतियोगिता परीक्षा देने आए बिक्रम मजूमदार के मताबिक, ''बिल्ली के बराबर चूहे हैं जो लगातार लोगों को काट रहे हैं, जिनके कारण सामान का भी काफी नुकसान हो रहा है. ऐसी स्थिति में सिर्फ अस्पताल या चुनिंदा इलाकों में नहीं बल्कि पूरे शहर में चूहों को नियंत्रित करने के लिए पेस्ट कंट्रोल अभियान चलाना चाहिए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके.''

