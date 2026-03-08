ETV Bharat / state

इंदौर की 70 साल पुरानी परंपरा गेर, सड़कों पर उतरता है रंगों का समंदर, एक साथ खेलते हैं होली

पूरे देश में मशहूर है इंदौर की गेर, रंग पंचमी पर होता है सबसे बड़ा जश्न, हजरों-लाखों लोग एक साथ खेलते हैं होली.

INDORE RANGPANCHAMI GAIR
इंदौर की 70 साल पुरानी परंपरा गेर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 11:34 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: सिद्धार्थ माछीवाल

इंदौर: वृंदावन और बरसाने की होली की भले अपनी अलग परंपरा हो, लेकिन इन परंपराओं से कहीं हटकर है इंदौर की प्रसिद्ध गेर. जहां एक साथ लाखों लोग झूमते गाते सड़कों पर होली खेलने निकलते हैं. जो एक दूसरे को रंग लगाकर रंग पंचमी के रंग में रंगकर एक हो जाते हैं. इनमें कॉलेज के युवाओं से लेकर बच्चे और शहर में होली खेलने वालों की टोली की भरमार रहती है, जो अलग-अलग वेशभूषा और नए-नए गेटअप में होली खेलने के लिए पहुंचती है. पढ़िए इंदौर से खास रिपोर्ट.

कब शुरुआत हुई गेर की
7 दशकों से इंदौर की धरोहर बन चुकी गेर, यह आत्मीयता की वह रंगीन धरोहर है जो यहां लोकोत्सव के रूप में चर्चित होकर अब रंग पंचमी की पारंपरिक विरासत बन चुकी है. करीब 70 साल पहले इंदौर की रंग पंचमी भी अन्य शहरों की तरह रंगहीन हुआ करती थी, लेकिन यहां स्थित टोरी कॉर्नर के कुछ युवाओं ने आपस में मजमा लगाकर तय किया कि होली के दिन जो रंग नहीं खेलता उसे रंग पंचमी पर रंगना है. इसके बाद युवाओं की टोली ने अपने दोस्तों में परिचितों को पकड़ पकड़ कर रंग लगाना शुरू कर दिया.

रंग पंचमी पर होता है सबसे बड़ा जश्न (ETV Bharat)

इसी टोली में अन्य हुरियारे भी साल दर साल जुड़ते चले गए और यह सिलसिला युवाओं की एक टोली से बड़ी रैली में बदल गया. जहां रंग लगाने और रंग लगवाने वाले सभी एक दूसरे के लिए अनजान, अमीर-गरीब होते हुए भी आपस में एक हो जाते हैं. देश में अपनी तरह का यह पहला त्यौहार है जहां रंग पंचमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान तरह-तरह के नाच-गाने, पिचकारी और तोप से उड़ते रंग-गुलाल के बीच लाखों लोग एक दूसरे को पूरे अनुशासन और आत्मीयता के साथ रंग लगाकर शहर को रंग देते हैं.

इंदौरी जुड़ाव का रंगीन अवसर
रंग पंचमी की गेर में शामिल होना इंदौरीपन का एक हिस्सा है जो इंदौर की संस्कृति के मायनों में महत्वपूर्ण है. क्योंकि इस आयोजन में जनता का जुड़ाव बेमिसाल है जिसमें अलग-अलग लोग पूरे आयोजन की शोभायात्रा के साथ रंग गुलाल लगाने के लिए बड़ी-बड़ी पिचकारी, टॉप और प्रेशर मशीन, पानी के टैंकर में रंग होलकर रखते हैं. यह सब निशुल्क रहता है. इस दौरान छोटे बच्चों से लेकर घर परिवार की महिलाएं, बुजुर्ग बिना किसी शंका के दूर-दूर से आकर गेर में शामिल होते हैं.

INDORE TRADITIONAL GER PROCESSION
गेर को लेकर पुलिस ने व्यवस्थाएं (ETV Bharat)

आज भी परंपरा जिंदा रखे है तीसरी पीढ़ी
तीसरी पीढ़ी में इस आयोजन को संभाल रहे टोरी कॉर्नर की गेर के संयोजक शेखर गिरी बताते हैं कि, ''उन्होंने गेर निकालने की परंपरा अपने दादा बाबूलाल गिरी और पिता छोटेलाल गिरी से विरासत में मिली है. जिन्होंने इंदौर में गेर की शुरुआत की थी. उनके साथ स्वर्गीय गोकुलदास भूतड़ा, स्वर्गीय रंगनाथ कर्णिक, स्वर्गीय रामचंद्र भिंडी, पहलवान सत्यनारायण सत्तन, स्वर्गीय चांदमल गुप्ता, स्वर्गीय प्रेम स्वरूप खंडेलवाल, कृपा शंकर शुक्ला, स्वर्गीय गोपी कृष्ण गुप्ता, स्वर्गीय रघुवीर सिंह राठौड़, स्वर्गीय कृष्णा चौबे, शिवलाल शर्मा सहित अन्य सहयोगियों ने इसकी नींव रखी. अब उनके परिवार की तीसरी और चौथी पीढ़ी के लोग गेर निकालने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.''

स्वच्छता और समन्वय का अनूठा मैनेजमेंट
सड़क पर एक साथ हजारों लाखों लोगों का डीजे और म्यूजिक की धुन पर एक दूसरे पर रंग लगाते हुए भारी भरकम रेले के रूप में निकलना किसी चुनौती से काम नहीं होता. लेकिन इंदौर में इस पर्व को लेकर पूरी मर्यादा और प्रबंधन का पालन पूरी तरह से स्थानीय लोग ही करते हैं. इसमें शामिल होने के लिए सुबह से ही लोग अपनी टोली और जत्थों में राजवाड़ा और टोरी कॉर्नर पर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं.

इसके बाद बड़े-बड़े पानी के टैंकर में रंग घोलकर ट्रैकों और गाड़ियों पर सैकड़ों बोरी गुलाल रखकर डीजे साउंड सिस्टम आदि की धुन पर नाचते गाते हुए शोभायात्रा की शक्ल में गेर में शामिल होते हैं. जिसमें नृत्य करते हुए आदिवासी भी शामिल होते थे. जिनका अलग-अलग मंच लगाकर पूरे यात्रा मार्ग में होली के गीत संगीत पर स्वागत होता था. इस दौरान एक दूसरे को भांग और ठंडाई पिलाई जाती थी. कई दशकों की तरह अब भी इंदौर में रंग पंचमी पर लोगों को गेर के आयोजन का इंतजार रहता है.

विश्व विरासत में शामिल करने के प्रयास
ब्रज की होली की तरह इंदौर की गेर को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल करने के प्रयास 2019 में प्रभावी रूप से अमल में आए. लेकिन कोरोना कल शुरू होने के कारण यूनेस्को की सूची में गेर शामिल नहीं हो पाई. इसके प्रयास अभी जारी हैं. इंदौर की गैर पर डाक टिकट जारी हुआ और गैर की यह परंपरा इंदौर से निकलकर पूरे देश में एक चर्चित विरासत बन गई.

इस आयोजन में आयोजकों द्वारा लगातार फिल्म स्टार और मनोरंजन से जुड़े लोगों को शामिल करने का भी अवसर मिलता है, जो खुद भी गैर के रंग में रंग जाते हैं. इंदौर की गैर में 1947-48 से ही प्रबुद्ध लोगों और राजनेताओं का भी जुड़ाव रहा. इस दौरान टीवी कलाकार मिहिर उपाध्याय, चर्चित कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया श्यामा चरण शुक्ला, अर्जुन सिंह, अजीत जोगी, मनिंदर बिट्टा समेत सैकड़ों लोग समय-समय पर गेर के रंग में रंग चुके हैं.

TAGGED:

ELEPHANT MACHINE THROW COLOUR
INDORE GAIR CELEBRATION
INDORE TRADITIONAL GER PROCESSION
RANGPANCHAMI 2026
INDORE RANGPANCHAMI GAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.