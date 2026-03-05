ETV Bharat / state

इंदौर की गेर का लुत्फ छतों पर बैठकर लेंगे पर्यटक, पहली बार ऑनलाइन बुकिंग

इंदौर : इंदौर समेत पूरे मालवा इलाके में होली सेलिब्रेशन जारी है. रंगपंचमी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. इंदौर में बीते 75 साल से गेर का आयोजन हो रहा है. इंदौर के गोराकुंड से राजबाडा कर गेर मनाने के लिए शहरवासी जुटते हैं. इसे देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. देश के कोने-कोने से भी लोग गेर का आनंद उठाने पहुंचते हैं. अब तो गेर देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी आने लगे हैं.

रंगपंचमी की गेर देखने और खेलने के लिए विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हैं. इंदौर में विदेशी पर्यटकों के साथ ही देश के कोने-कोने से वाले लोगों के लिए राजबाड़ा के साथ ही गौराकुंड की बिल्डिगों की छत पर बैठने की व्यवस्था की गई है. इन जगहों पर रहने वाले रहवासियों से संपर्क कर बैठने की व्यवस्था की जा रही है. इसके ऑनलाइन टिकट भी बुक हो रहे हैं. हालांकि रहवासियों और अधिकारियों ने टिकट बुकिंग की पुष्टि नहीं की है.

राजबाड़ा की छतों पर पर्यटकों की व्यवस्था

कैसे बदलता गया गेर का स्वरूप

इंदौर के गोरा कुंड से राजबाडा तक सामाजिक संस्थाओं द्वारा रंगारंग गेर निकाली जाती है. गेर की संस्कृति का 75 साल से अधिक पुराना इतिहास है. सबसे पहले इंदौर में गेर की शुरुआत टोरी कॉर्नर से एक ठेले के माध्यम से हुई थी. धीरे-धीरे इसका स्तर बढ़ाता गया. आज गेर में बड़ी झांकियों के साथ ही पानी उड़ाते हुए टैंकर, अन्य आधुनिक उपकरण शामिल होने लगे हैं. इंदौर में अभी 5 प्रसिद्ध गेर निकलती हैं, जिसमें टोरी कॉर्नर की गेर, मोरल क्लब की गेर, हिंद रक्षक संगठन की फाग यात्रा आदि है.

एक दशक से यूनेस्को में शामिल कराने की मांग

गेर के आयोजन को भारतीय संस्कृति के रूप में पहचान दिलाने के लिए यूनेस्को में शामिल करने की मांग लगातार हो रही है. पूर्व के कलेक्टरों ने भी गेर को यूनेस्को में शामिल कराने के प्रयास किए हैं. इस बार भी इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक बार फिर गेर को यूनेस्को में शामिल कराने की बात कही है. इंदौर की प्रसिद्ध गेर देश और विदेशों में अपनी एक अनूठी पहचान बना चुकी है. मोरल क्लब के अभिमन्यु मिश्र कहते हैं "गेर की शुरुआत हमारे पूर्वजों द्वारा की गई थी. इस बार जिला प्रशासन प्रयास करे तो गेर को यूनेस्को में शामिल किया जा सकता है."