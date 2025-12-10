ETV Bharat / state

रोक के बावजूद राजवाड़ा में डिनर पार्टी, शो की आड़ में इंदौर की धरोहर से खिलवाड़

इंदौर की ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा में डिनर पार्टी, कांग्रेस नेता का महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर जवाबी हमला, सवालों के घेरे में पुरातत्व विभाग.

INDORE RAJWADA DINNER PARTY
बैन के बावजूद राजवाड़ा में डिनर पार्टी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 6:15 PM IST

3 Min Read
इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां के कुछ लोगों पर धरोहर राजवाड़ा की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है. जिसको देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं. वहां सामाजिक कार्यक्रम की आड़ में डिनर पार्टी के आयोजन कराए जाने का मामला सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. एक तरफ जहां स्थानीय लोग सुरक्षा मानकों और अनुमति प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ने महापौर की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया है.

राजवाड़ा के दरबार हॉल में डिनर पार्टी

इंदौर का राजवाड़ा पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है. यहां अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं. लेकिन सोमवार 8 दिसंबर को जैन सोशल ग्रुप एलिगेंट ने शो के नाम पर अनुमति लेकर राजवाड़ा के दरबार हॉल में राजशाही डिनर परोसा गया है. यह आरोप स्थानीय लोग और इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने लगाए हैं. उनका कहना है कि दिन में वहां भट्‌टी रखी देखी गई और शाम को बाकायदा सिलेंडर जाते हुए एवं डिनर पार्टी होते हुए देखा गया है. जबकि इस ऐतिहासिक धरोहर में खाना बनाने और खाने पर पूर्णतया रोक है.

शो की आड़ में इंदौर की धरोहर राजवाड़ा से खिलवाड़ा (ETV Bharat)

सवालों के घेरे में पुरातत्व विभाग

इसके बावजूद इंदौर के राजवाड़े में डिनर पार्टी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है. अब इस पार्टी को होस्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है. साथ में पुरातत्व विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. हाल ही में 26 करोड़ रुपए खर्च कर राजवाड़े के रिनोवेशन करवाया गया था. राजवाड़ा में होने वाली गतिविधियों पर पुरातत्व विभाग द्वारा नजर रखी जाती है. उसके बाद भी इस तरह का आयोजन कैसे हो गया. इस आयोजन की अनुमति कैसे मिल गई, इसको लेकर भी सवाल खड़े हे रहे हैं.

Indore Mayor Bhargava action
राजवाड़ा में गैस सिलेंडर और भट्टी (ETV Bharat)

कांग्रेस का महापौर पर हमला

इंदौर कांग्रेस नगर अध्यक्ष एवं इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने महापौर को घेरते हुए कहा, "पुष्यमित्र भार्गव के कार्यकाल में शहर में किसी भी क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं. चौकसे ने आरोप लगाया कि उनके महापौर बनने के बाद से शहर में एक के बाद एक आफत आ रही है. रजवाड़े में हुई डिनर पार्टी के आयोजन की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है."

दोषी अधिकारी पर होगा एक्शन

इस मामले में इंदौर महापौर ने पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, "यह मामला हमारे भी संज्ञान में आया है. जिस व्यक्ति द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है. जांच करवाकर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि बिना अनुमति के राजवाड़ा परिसर में कार्यक्रम और खाना बनाने की मंजूरी दी गई है, तो संबंधित विभाग पर उचित कार्रवाई की जाएगी."

