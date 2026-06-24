पेड़ों को लेकर राजेश मकवाना का नशा, अनजान को भी पौधा देते हैं फिर कहते हैं हैप्पी बर्थ डे
जन्मदिन पर 25000 लोगों को मिल चुकी है पौधों की सौगात, इंदौर के राजेश मकवाना चला रहे एक अनूठा पौधा रोपण अभियान,पड़ा वृक्ष मित्र नाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 1:48 PM IST
इंदौर: जन्मदिन पर तरह-तरह के गिफ्ट और बर्थडे पार्टी के दौर में इंदौर के एक शख्स ऐसे भी हैं, जो हर किसी के बर्थडे पर एक पौधा जरूर गिफ्ट करते हैं. लिहाजा बीते 39 साल में वे शहर में करीब 25000 पौधे लगवा चुके हैं. अब तो यह शख्स अनजान लोगों के भी जन्मदिन पर पौधा लेकर उन्हें गिफ्ट करने चले जाते हैं, इस तरह से वे शहर में सैकड़ों पौधारोपण कर चुके हैं.
बर्थडे पर राजेश मकवाना देते हैं पौधा गिफ्ट
दुनिया भर में हरियाली की दरकार के चलते जहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की जरूरत है. वहीं इंदौर के राजेश मकवाना अपनी छोटी सी पहल के जरिए परिचित और अपरिचित लोगों से हजारों की तादात में पौधे लगवा चुके हैं. 1987 में उन्हें लगा कि परिचित और दोस्तों के बर्थडे पर गिफ्ट लेकर तो हर कोई जाता है, लेकिन यदि पौधे का गिफ्ट दिया तो संबंधित व्यक्ति अपने बर्थडे पर मिले पौधे को न केवल कहीं ना कहीं लगाएगा, बल्कि उसकी देखभाल भी करेगा.
अपनी पहल से वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं राजेश मकवाना
इससे पर्यावरण में सुधार तो होगा ही पक्षियों को आशियाना और लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी. इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने पौधों को गिफ्ट देने की शुरुआत की. धीरे-धीरे उन्हें जानने वाले लोग भी अपने-अपने बर्थडे पर उन्हें पूर्व सूचना पर पौधा लेकर आमंत्रित करने लगे. इसके बाद उन्होंने शहर के ऐसे लोगों को भी पौधे का गिफ्ट देना शुरू किया, जिन्हें वह जानते ही नहीं थे, लेकिन लोगों को उनका यह अभियान पसंद आया. धीरे-धीरे वे जन्मदिन मनाने वालों के बीच वृक्ष मित्र नाम से चर्चित हो गए.
शहर में लगवा चुके हैं 25 हजार पौधे
अब स्थिति यह है कि 1987 के बाद से वे अपने जीवन के 39 सालों में करीब 25000 पौधे शहर के अलग-अलग स्थान पर लगवा चुके हैं. जब उनका खुद का जन्मदिन होता है, तो वह 21 से 25 पौधे लेकर किसी न किसी मंदिर में जाते हैं. जहां वे खुद श्रद्धालुओं को प्रसाद की जगह फलदार पौधों का वितरण करते हैं. इसके लिए वह विभिन्न नर्सरियों में जाकर आयुर्वेदिक और फलदार पौधों का चयन करते हैं, फिर जब अन्य लोग पौधे नहीं लगा पाए तो वह खुद सड़क के बीच में खाली पड़े डिवाइडर और शासकीय खाली पड़ी जमीन पर अपने स्तर पर पौधे लगाते हैं.
ऐसी होती है गिफ्ट की तैयारी
सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफार्म पर वह जिसके भी जन्मदिन की खबर सुनते हैं, तो फोन कर एड्रेस के साथ में एक पौधा देकर शुभकामनाएं देने पहुंचते हैं. जब अपने जन्मदिन पर लोग उन्हें हाथ में पौधा लिया देखते हैं तो खुशी से उनका स्वागत करते हैं.
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कई पौधे वृक्ष बन चुके
वृक्ष मित्र राजेश बताते हैं कि "शहर में उनके लगाए अब ऐसे सैकड़ों पौधे हैं, जो वृक्ष बन चुके हैं. उन वृक्षों पर तरह-तरह के पक्षियों के घोसले हैं. वहीं कई फलदार वृक्षों में जो फल आते हैं, उनसे कई तरह की चिड़िया आकर्षित होकर पेड़ों पर आती है. इसके अलावा आयुर्वेदिक फूल वाले पौधों पर मधुमक्खियां भी नजर आती हैं. इसे देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है. जिसे वे प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा मानते है.