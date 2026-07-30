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एंटी पेपर लीक मामले पर राजेंद्र शुक्ल का बयान, भविष्य में इन घटनाओं पर लगेगी रोक

मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने एंटी पेपर लीक बिल का किया स्वागत, बोले भविष्य में लीक जैसी घटनाओं पर लगेगी रोक.

RAJENDRA SHUKLA ON ANTI PAPER LEAK
एंटी पेपर लीक मामले पर राजेंद्र शुक्ल का बयान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 1:40 PM IST

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इंदौर: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर में बीते दिनों पेपर लीक मामले को लेकर एक महीने से ऊपर विरोध प्रदर्शन किया गया. जिसका असर देशभर में देखने मिला. हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद यह प्रदर्शन समाप्त हो गया. वहीं पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है. जिसका मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने स्वागत किया है. उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि इस बिल के कारण भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृति रोकी जा सकेगी.

एंटी पेपर लीक बिल पर बोले डिप्टी सीएम

बुधवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इंदौर पहुंचे थे. जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एंटी पेपर बिल पर अपना बयान दिया. डिप्टी सीएम शुक्ला ने कहा कि "पेपर लीक बिल शिक्षा में सुधार का विधेयक है. भविष्य में पेपर लीक जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और लंबे समय तक व्यवस्था बनी रहे. इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सुधार किया गया है. उन्होंने कहा छात्रों के आंदोलन के कारण प्रधानमंत्री काफी व्यथित रहे, इसलिए अब भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृति पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है."

राजेंद्र शुक्ला का बयान (ETV Bharat)

किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार

दरअसल, संसद के मानसून सत्र के आठवें दिन लोकसभा से पब्लिक एग्जामिनेशन गलत तरीके से बचाव अमेंडमेंट बिल 2026 पारित किया गया है. इस नए कानून के तहत पेपर लीक से जुड़े अपराधों में 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किया गया है. इधर राज्य में मूंग खरीदी को लेकर हुए विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों के मामले में सरकार काफी संवेदनशील है. इसलिए मूंग खरीदी हो या किसानों द्वारा किए जाने वाले पंजीयन, इसमें किसानों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा.

हालांकि बुधवार रात मोहन यादव सरकार ने किसानों की मांगों को मान तो लिया है, लेकिन पूरी तरह नहीं. किसान 100 प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग पर अड़े थे. मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 25 प्रतिशत की जगह अब 60 प्रतिशत मूंग खरीदेगी.

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