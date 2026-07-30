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एंटी पेपर लीक मामले पर राजेंद्र शुक्ल का बयान, भविष्य में इन घटनाओं पर लगेगी रोक

इंदौर: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर में बीते दिनों पेपर लीक मामले को लेकर एक महीने से ऊपर विरोध प्रदर्शन किया गया. जिसका असर देशभर में देखने मिला. हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद यह प्रदर्शन समाप्त हो गया. वहीं पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है. जिसका मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने स्वागत किया है. उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि इस बिल के कारण भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृति रोकी जा सकेगी.

एंटी पेपर लीक बिल पर बोले डिप्टी सीएम

बुधवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इंदौर पहुंचे थे. जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एंटी पेपर बिल पर अपना बयान दिया. डिप्टी सीएम शुक्ला ने कहा कि "पेपर लीक बिल शिक्षा में सुधार का विधेयक है. भविष्य में पेपर लीक जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और लंबे समय तक व्यवस्था बनी रहे. इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सुधार किया गया है. उन्होंने कहा छात्रों के आंदोलन के कारण प्रधानमंत्री काफी व्यथित रहे, इसलिए अब भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृति पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है."