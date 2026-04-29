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राजा रघुवंशी हनीमून हत्याकांड की आरोपी सोनम को सशर्त जमानत, राजा की मां ने पीएम मोदी से की ये मांग

ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा की हत्या की मुख्य आरोपी को कोर्ट से सशर्त जमानत, सोनम के भाई ने कहा- मैं उसके साथ नहीं रहूंगा

RAJA RAGHUWANSHI MURDER CASE UPDATE
राजा रघुवंशी हनीमून हत्याकांड की आरोपी सोनम को सशर्त जमानत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 7:21 AM IST

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Updated : April 29, 2026 at 7:31 AM IST

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इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट ने जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा, ''प्रारंभिक तौर पर सोनम को जमानत मिलने की मुझे जानकारी लगी है लेकिन अभी तक कोर्ट ऑर्डर हमारे पास नहीं आया है. भले ही सोनम को जमानत मिल गई हो पर मैं सोनम या राजा के परिवार की किसी तरह की कोई मदद नहीं करूंगा.''

हनीमून पर हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या

मई 2025 में इंदौर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट कार्रवाई राजा रघुवंशी की शिलांग में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी. इसमें पुलिस ने उनकी पत्नी सहित पत्नी के साथियों व एक प्रेमी को आरोपी बनाया था. इसके बाद शिलांग पुलिस ने सोनम रघुवंशी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया था. लंबे समय तक इस मामले में जांच के बाद शिलांग कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. इससे पहले भी सोनम ने जमानत याचिका दायर की थी जो खारिज हो गई थी. वहीं, मंगलवार को शिलांग कोर्ट ने सोनम को सशर्त जमानत दी है.

सोनम की जमानत पर उसके भाई और मृतक राजा की मां ने ये कहा (Etv Bharat)

जमानत मिली पर सोनम को कोर्ट ने दिए ये निर्देश

राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता सोनम रघुवंशी को कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए कहा कि जमानत के दौरान सोनम रघुवंशी शिलांग कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जा सकती. यदि उसे कहीं बाहर जाना है तो शिलांग कोर्ट को बताना होगा और अनुमति लेनी होगी. इस दौरान कोर्ट ने जमानत के साथ 50 हजार रु के मुचलके पर सोनम को जमानत दी है. वहीं, दो गवाह की जमानत भी ली गई है. ये भी निर्देश हैं कि सोनम रघुवंशी किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगी.

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जमानत मिली पर सोनम को कोर्ट ने दिए कई निर्देश (Etv Bharat)

सोनम की जमानत पर भाई गोविंद ने कहा-

सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, '' फिलहाल मुझे अभी आर्डर नहीं मिला है. उसे जमानत तो मिल गई है लेकिन ऑर्डर मिलने के बाद में कुछ कह सकता हूं.'' मृतक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों पर गोविंद ने कहा, '' मेरे द्वारा सोनम की कोई मदद नहीं की गई है और जो कानूनी मदद सोनम को मिलती है वही मदद मिली है. पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राजा रघुवंशी के परिजनों द्वारा मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो मैं अब उनकी अब किसी भी तरह से मदद नहीं करूंगा. यदि सोनम इंदौर आई तो मैं अब उनके साथ नहीं रहूंगा. वह स्वतंत्र है.

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कोर्ट द्वारा जारी जमानती आदेश (Etv Bharat)

राजा की मां ने कहा कड़ी सजा दिलाऊंगी, पीएम मोदी से की अपील

सोनम को जमानत मिलने के बाद मृतक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मां ने कहा, '' सोनम को जो जमानत मिली है, मैं कोशिश करूंगी कि उसे फिर जेल भेजा जाए. मैं उसे और अन्य आरोपियों को सख्त सजा दिला कर ही रहूंगी. इसके लिए मैं हाई कोर्ट जाऊंगी. मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी से यह मांग करती हूं कि वह इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करें और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के प्रयास करें.''

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सोनम को शिलांग कोर्ट से सशर्त जमानत (Etv Bharat)

राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने आगे कहा, '' शिलांग पुलिस ने शुरू से ही इस पूरे मामले में ठीक से जांच नहीं की और उसका फायदा आरोपियों के द्वारा उठा लिया गया है. मैं तो सोनम को फांसी दिलवाना चाहती हूं, पर वो जमानत पर बाहर आ गई, इससे बहुत दुख हुआ है. यदि सोनम रघुवंशी इस पूरे मामले में आसानी से बचकर निकल गई तो आने वाले दिनों में कई और मां के लालो की हत्या करने वाली आरोपी महिलाएं भी इसी का सहारा लेकर बाहर निकल जाएंगी और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी.'' इस दौरान राजा की मां सोनम रघुवंशी के परिजनों पर भी भड़कीं, उन्होंने कहा, '' गोविंद और सोनम के परिवार वाले उसकी मदद कर रहे हैं, शुरू से, तभी सोनम को जमानत मिली है. सब पैसे की दम पर हो रहा है. मैं अब इस परिवार को कभी माफ नहीं करूंगी.''

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शिलांग पुलिस पर उठ रहे सवाल

इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी को जिस तरह से जमानत मिली है, उससे कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद राय पुरोहित ने कहा, '' शिलांग पुलिस ने इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल के दौरान कई तरह की खामियां रखी हैं, जिसका फायदा आरोपी पक्ष के द्वारा जमानत के समय उठाया गया है फिलहाल आने वाले दिनों में यदि पुलिस ने अपनी जांच को ठीक से कर कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया तो आरोपियों को कई तरह के और भी लाभ मिल सकते हैं.''

Last Updated : April 29, 2026 at 7:31 AM IST

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