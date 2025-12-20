ETV Bharat / state

सोनम की जमानत याचिका खारिज, शिलांग कोर्ट ने माना राजा की हत्या अमानवीय कृत्य

अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका.

Shillong court rejected Sonam bail
सोनम की जमानत याचिका खारिज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 1:45 PM IST

|

Updated : December 20, 2025 at 2:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजा के परिजन ने जमानत दिए जाने का विरोध जताया था. कोर्ट ने भी माना की सोनम द्वारा किया गया कृत्य बहुत अमानवीय था, इसलिए जमानत देना उचित नहीं होगा. इधर शिलांग पुलिस ने कोर्ट के समक्ष चार्जशीत दायर की है. दायर चार्जशीट में सोनम रघुवंशी ने किस तरह से हत्या की योजना बनाई. घटना को अंजाम देने के बाद कहां रुकी, इन सब बातों का जिक्र किया है.

योजना बनाकर की राजा रघुवंशी की हत्या
इंदौर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी शादी के बाद अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए थे. लेकिन योजनाबंध तरीके से वहां पर उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के दोस्त विशाल, आनंद और आकाश के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में शिलांग पुलिस ने शिलांग कोर्ट में एक चार्जशीट पेश की है, जिसमें उन्होंने राजा की हत्या से लेकर बाद तक के क्रम का उल्लेख किया है.

shillong couple honeymoon murder
सोनम ने की थी पति राजा की हत्या (ETV Bharat)

सोनम ने खुद बनाया था शिलांग जाने का प्लान
शिलांग पुलिस ने चार्जशीट में लिखा कि, ''शादी के पहले ही सोनम ने ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की योजना अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर बना ली थी. शादी के तुरंत बाद ही सोनम ने खुद ही शिलांग जाने का प्लान बनाया और इसके टिकट भी खुद ही बुक किए. वहीं शिलांग जाने से पहले ही सोनम ने अपने पर्सनल सामान से भरा हुआ सूटकेस प्रेमी राज कुशवाहा को सौंप दिया और उस सूट केस को राज कुशवाहा ने अपने मित्र विशाल चौहान के पास छोड़ दिया था.

हत्या के बाद इंदौर में राजा के घर रुकी थी सोनम
सोनम के इशारे पर ही राज कुशवाहा के दोस्त विशाल चौहान और आनंद ने ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पर हमला किया और उसके बाद उसे घायल अवस्था में खाई से नीचे फेंक दिया. जिससे उसकी मौत हो गई थी. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम इंदौर आई और इंदौर में वह सबसे पहले राज कुशवाहा के घर पर रुकी. इसके बाद राज ने लसुड़िया थाना क्षेत्र स्थित एक फ्लैट में सोनम को रखा. उसके बाद इस पूरे मामले में वह इंदौर से गाजीपुर पहुंची जहां इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया. इन तमाम तरह की बातों का भी जिक्र उस चार्ज शीट में शिलांग पुलिस ने किया है.

shillong couple honeymoon murder
जमानत को लेकर सोनम ने कोर्ट में लगाई थी याचिका (ETV Bharat)

राजा के परिजन को उम्मीद-कोर्ट से न्याय मिलेगा
ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के भाई विपिन का कहना है कि, "क्योंकि हम तो पूर्व में ही कह रहे थे कि सोनम ने शादी के कुछ ही दिनों बाद शिलांग की टिकट बुक करवा ली और इसकी जानकारी टिकट बुक करवाने के बाद हमें भी और राजा को दी गई. फिलहाल नई शादी हुई थी तो हमें भी यह अंदाजा नहीं था की सोनम कुछ ऐसा भी कर सकती है. लेकिन अब हमें शिलांग पुलिस और शिलांग कोर्ट से उम्मीद है कि वह जल्द ही हमें न्याय देगी और हमारे भाई के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देगी.''

जमानत को लेकर सोनम ने कोर्ट में लगाई थी याचिका
बुधवार 17 दिसंबर को आरोपी सोनम रघुवंशी ने शिलांग कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका दायर की थी. जिस पर शिलांग कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने जमानत का फैसला सुरक्षित रख लिया था. इधर राजा के परिजन का आरोप था कि, सोनम के परिजन उससे मिले हुए हैं. जेल से बाहर निकलवाने में सोनम के परिजन उसका साथ दे रहे हैं, उनकी मदद के बिना सोनम जमानत याचिका दायर नहीं कर सकती.

Last Updated : December 20, 2025 at 2:17 PM IST

TAGGED:

SHILLONG COUPLE HONEYMOON MURDER
INDORE RAJA RAGHUWANSHI MURDER CASE
INDORE HONEYMOON COUPLE
SONAM KILLED RAJA IN SHILLONG
SHILLONG COURT REJECTED SONAM BAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.