शादी के बाद भी अपने आशिक राज कुशवाहा से रातभर मोबाइल पर बातें करती थी सोनम रघुवंशी

राजा रघुवंशी मर्डर केस में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सोनम रघुवंशी की साजिशों की परतें. शादी तय होते ही मर्डर की प्लानिंग.

Sonam talk Raj all over night
आशिक राज से रातभर मोबाइल पर बातें करती थी सोनम रघुवंशी (ETV BHARAT)
Published : December 22, 2025 at 6:51 PM IST

इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय की शिलांग पुलिस ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है. इसके पहले शिलांग पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट रखी थी. इसमें भी कई खुलासे हुए. चार्जशीट में सोनम रघुवंशी की साजिशों के बारे में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने ईटीवी भारत से बातचीत में सिलसिलेवार ब्यौरा दिया.

सोनम की सहेलियों के कोर्ट में बयान

राजा रघुवंशी की हत्या को 6 महीने से अधिक बीत चुके हैं. शिलांग कोर्ट ने नियमित सुनवाई चल रही है. कई गवाहों के बयान शिलांग कोर्ट में हो चुके हैं. राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी के भी बयान हो चुके हैं. पिछले दिनों सोनम रघुवंशी की सहेलियों के बयान भी हुए. अब शिलांग पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में पेश की है.

विपिन रघुवंशी से ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV BHARAT)

विपिन को कोर्ट के साथ ही शिलांग पुलिस पर भरोसा

राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा "सोनम को जेल से छुड़ाने के लिए उसके परिजन लगातार प्रयास कर रहे हैं. हालांकि हम अपने वकील द्वारा उसकी जमानत का लगातार विरोध करते रहेंगे. लेकिन उसके परिजन पैसे वाले हैं. वे अपना पूरा जोर लगाएंगे. हालांकि उसे कोर्ट के साथ ही शिलांग पुलिस पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा."

विपिन ने कहा "राजा के जाने के बाद उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया है, टूट गया है. रात-रातभर नींद नहीं आती. पूरे परिजनों को अपना राजा ही दिखता है. आखिर सोनम ने राजा की जान क्यों ली, अगर उसे राज से शादी करनी थी तो कर लेती. लेकिन मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं करती."

राजा रघुवंशी के साथ सोनम ( फाइल फोटो) (ETV BHARAT)

राज कुशवाहा से 8-8 घंटे बातें करती थी सोनम

सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सोनम और राज कुशवाहा के बीच संबंधों का खुलासा है. विपिन रघुवंशी का कहना है "सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया गया है कि सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा से घंटों बातचीत करती थी. सोनम शादी के बाद भी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी."

"जब राजा रघुवंशी से शादी तय हुई, उसके बाद राज और सोनम ने राजा को मारने की साजिश रची. चार्जशीट में ये भी उल्लेख है कि सोनम अपने प्रेमी राज से रोजाना 8-8 घंटे बातें करती थी. सप्लीमेंट्री चार्जशीट 900 पन्नों की है."

