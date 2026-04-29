ETV Bharat / state

सोनम रघुवंशी को कैसे मिली जमानत? राजा रघुवंशी के भाई ने दिया ब्यौरा, खतरा भी बताया

सोनम रघुवंशी के जेल से छूटने के बाद राजा रघुवंशी का परिवार सहमा. विपिन रघुवंशी ने अपने वकील पर सवाल उठाए.

how Sonam Raghuvanshi Bail
सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने से राजा रघुवंशी के परिजन दुखी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 5:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिली और वह जेल भी बाहर आ गई है. इससे राजा रघुवंशी के परिजनों में रोष है. पूरा परिवार डरा हुआ है. पीड़ित परिजनों ने शिलांग पुलिस और अपने वकील पर उठाए सवाल.

राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है "सोनम काफी शातिर लड़की है और अब मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है. मैं उसकी जमानत याचिका को खारिज करवाने के लिए हाई कोर्ट भी जाऊंगा. मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को आवेदन दूंगा."

राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी से खास बातचीत (ETV BHARAT)

शिलांग पुलिस ने चालान डायरी नहीं दी : विपिन

राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है "शिलांग पुलिस ने चालान डायरी में किन कारणों का जिक्र किया है, उस बारे में अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं दी, ना ही मुझे चालान डायरी दी गई है, जबकि आरोपी पक्ष के प्रत्येक व्यक्ति को चालान डायरी शिलांग पुलिस द्वारा उपलब्ध करवा दी गई. जिस तरह से सोनम को जमानत मिली, उससे शिलांग पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं. मैं वापस इस मामले की जांच करवाने को लेकर भी हाई कोर्ट के समक्ष याचिका लगाऊंगा."

राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी (ETV BHARAT)

विपिन रघुवंशी ने कहा- वकील की मिलीभगत

विपिन रघुवंशी का कहना है "सोनम रघुवंशी को जमानत मिली तो मुझे मेरे वकील व अन्य लोगों से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई. वकील की भी मिलीभगत हो सकती है. सोनम रघुवंशी खतरनाक लड़की है और अब वह जिस तरह से जमानत पर बाहर आ गई है तो मुझे और मेरे परिवार को भी खतरा है. जिस तरह से सोनम को जमानत मिली और अब लगता है कि अन्य आोरपियों को भी जमानत मिल जाएगी. अब यदि किसी भी आरोपी को जमानत मिली तो हम परिवार सहित जान दे देंगे."

शिलांग कोर्ट ने भी पुलिस की लापरवाही बताई

राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है "शिलांग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी के जमानती आदेश में शिलांग पुलिस की कमियों का जिक्र किया है. जब सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से गिरफ्तार किया तो इसकी जानकारी शिलांग पुलिस ने नहीं दी कि उसे गिरफ्तार किस मामले में किया. गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारी मेमो, केस डायरी में भी गिरफ्तारी के कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है. बीएनएस 103 (1) के बारे में आरोपी को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई. साथ ही जब उसे कोर्ट के समक्ष पहली बार पेश किया गया तो उसका वकील कौन था, इसकी भी जानकारी आरोपी को नहीं दी गई, जोकि बड़ी खामी है."

how Sonam Raghuvanshi Bail
राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के स्टेज पर (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)

आरोप- सोनम का पूरा परिवार मिला हुआ है

राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है "सोनम के परिजनों ने योजनाबद्ध तरीके से सोनम की जमानत करवाई है. पता चला है कि राज कुशवाहा की जमानत को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया है. मैं पीछे नहीं हटूंगा और सभी आरोपियों को सख्त सजा दिलाकर ही रहूंगा. गोविंद रघुवंशी पहले ही दिन से हमारी भावनाओं से खेल रहा है. जब वह हमारे घर आया तो उसने अपनी बहन सहित हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की बात की थी. लेकिन धीरे-धीरे अब वह अपने बयानों से पलट रहा है. ये काफी षड्यंत्रकारी परिवार है. गोविंद और उसके पिता देवी लाल ने ही इस पूरे षडयंत्र में सोनम का साथ दिया."

TAGGED:

RAJA RAGHUVANSHI MURDER CASE
RAJA RAGHUVANSHI FAMILY FEARS
SHILLONG POLICE INVESTIGATION
VIPIN RAGHUVANSHI ANGRY LAWYER
HOW SONAM RAGHUVANSHI BAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.