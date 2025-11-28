ETV Bharat / state

शिलांग कोर्ट में सोनम को देखते ही चीखा विपिन रघुवंशी, यही है मेरे भाई राजा की कातिल

शिलांग कोर्ट में विपिन रघुवंशी ने की सोनम की शिनाख्त ( ETV BHARAT )

कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने भी शिलांग पहुंचकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए. विपिन से कोर्ट में कई तरह के सवाल किए गए.

मामले के अनुसार आरोप है कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने शिलांग में हनीमून के दौरान सुपारी किलर से करवाई. इसकी साजिश सोनम के प्रेमी राज ने इंदौर में रची थी. हत्या आरोपी सोनम रघुवंशी सहित पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद अब इस मामले की नियमित सुनवाई हो रही है.

इंदौर: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में मेघालय की राजधानी शिलांग कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसी सिलसिले में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी के बयान दर्ज किए गए. सुनवाई के दौरान हत्या के आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया. इस दौरान सोनम व राज की शिनाख्त विपिन रघुवंशी से कराई गई. सोनम का चेहरा देखते हुए विपिन ने चीखते हुए कहा कि यही है मेरे भाई राजा की कातिल.

विपिन रघुवंशी पिछले 3 दिन से शिलांग में है. गुरुवार को विपिन ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए. सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा को भी विपिन के सामने प्रस्तुत किया गया.

राजा रघुवंशी का फाइल फोटो (ETV BHARAT)

इस दौरान सोनम को 5 लड़कियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया गया. कोर्ट ने विपिन से सोनम रघुवंशी को पहचानने को कहा. इस पर विपिन रघुवंशी द्वारा सोनम को पहचान लिया गया.

सोनम के प्रेमी राज को भी विपिन ने पहचाना

विपिन रघुवंशी ने कोर्ट में कहा "इसे मैं बहू बनाकर अपने घर लेकर आया था, लेकिन इसने मेरे भाई की हत्या कर दी. इसे मैं कभी नहीं भूल सकता." राज कुशवाहा को भी 4 युवकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विपिन के सामने प्रस्तुत किया गया.

इस दौरान राज को भी विपिन ने पहचान लिया. कोर्ट ने इस दौरान यह भी पूछा "राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से किस तरह से हुई थी. क्या कोई परिवार के ही सदस्य ने सोनम रघुवंशी के बारे में जानकारी दी या फिर आपके द्वारा ही सोनम रघुवंशी को ढूंढा गया."

कोर्ट में अभी करीब 90 गवाहों के बयान होंगे

कोर्ट के सवालों पर विपिन रघुवंशी ने बताया "समाज की सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से सोनम रघुवंशी के बारे में जानकारी लगी थी. उसके बाद सोनम ने राजा को पसंद किया. उसके बाद शादी से संबंधित जो भी रस्में होती हैं, वह हुईं." अब विपिन की गवाही के बाद करीब 90 और गवाहों की गवाही कोर्ट में होगी.