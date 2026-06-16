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नेपाल नहीं शिलांग है सोनम का फेवरेट डिस्टिनेशन, किसे बताया झूठा, जवाब सुन उड़े होश

क्या सोनम इंदौर जाएगी? इस सवाल पर उसने कहा कि फिलहाल इंदौर जाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि शिलांग में मेरा ट्रायल चल रहा है. जब तक मेरा ट्रायल खत्म नहीं हो जाता है, मैं शिलांग छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी. मैंने हमेशा कोर्ट की हर कार्यवाही में पूरा सहयोग किया है और आगे भी करती रहूंगी. सोनम ने कहा मुझे न्याय तंत्र के लिए सम्मान है और हमेशा रहेगा.

वहीं जमानत की शर्तों का पालन करने पर उसने कहा मुझे जिन शर्तों पर जमानत मिली है, मैं उसका पूरी तरह से पालन कर रही हूं. मैं जमानत की शर्तों को नहीं तोड़ूंगी. सोनम ने कहा मेरी जनता से यही अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. इसके साथ जनता को लेकर आपके प्रति पहले दिन से राय दिख रही है, इस पर सोनम ने कहा अभी मेरा कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, इस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगी.

शिलांग में मीडिया से बात करते हुए सोनम रघुवंशी ने अपना पक्ष रखा. सोनम ने कहा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं नेपाल भाग गई हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहीं शिलांग में हूं, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते शिलांग में कहां रह रही हूं, इसका खुलासा नहीं कर सकती. इसके साथ जब सोनम से पूछा गया कि उनका खर्च कैसे चल रहा है, इसके जवाब में वह कहता हैं, मैं इसके बारे में नहीं बता सकती क्योंकि वो मेरा निजी मामला है.

इंदौर: मध्य प्रदेश के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी पहली बार मीडिया के सामने आई. शिलांग कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोनम रघुवंशी पर राजा के भाई विपिन ने नेपाल भागने का आरोप लगाया था. सार्वजनिक रूप से सामने आई सोनम रघुवंशी ने विपिन के आरोपों पर जवाब दिया. सोनम ने कहा वह नेपाल नहीं जा रही हैं, वह यहीं शिलांग में हैं. पढ़िए और किन मुद्दों पर क्या बोली सोनम.

इस दौरान सोनम पक्ष के वकील सुदीप राणा से भी सवाल पूछे गए. उनसे पूछा गया कि राजा के भाई विपिन ने आरोप लगाए हैं, कि आप सोनम की नेपाल भेजने में मदद कर रहे हैं? इसके जवाब में वकील सुदीप राणा ने जवाब दिया कि, अगर मैं नेपाली हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वहां से बिलांग करता हूं. मेरा नेपाल में कोई नहीं है और वहां से मेरा कोई संबंध नहीं है. सुदीप ने कहा मेरा जन्म और पालन-पोषण सब शिलांग में ही हुआ है.

नेपाल जाने के लगाए गए झूठे आरोप

साथ ही मेरी पूरी पढ़ाई-लिखाई भी यहीं से हुई है. नेपाल से मेरा कोई संबंध नहीं है. ये सारे आरोप झूठे व बेबुनियाद हैं. इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि सोनम आज खुद यहां मौजूद हैं. शिलांग कोर्ट में सुनवाई थी, जहां वे व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं. उनके साथ मैं भी न्यायालय परिसर में हूं. जिससे यह साबित होता है कि हम लोग शिलांग से बाहर कहीं नहीं गए हैं.

सोनम और राजा रघुवंशी (ETV Bharat)

सोनम की सुरक्षा पर वकील प्रीति का बयान

इसके अलावा जब सोनम पक्ष की दूसरी वकील प्रीति प्रधान से सवाल किया गया कि आप आरोपी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर रही हैं? इसके जवाब मैं प्रीति प्रधान ने कहा कि आरोपी की सुरक्षा का सवाल है, लिहाजा इस सवाल को छोड़ देना ही बेहतर होगा. वही शिलांग में सुरक्षित है. आरोपी की सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में डिटेल में बात करना उचित नहीं होगा.

राजा के भाई विपिन के आरोप

बता दें सोनम को जमानत मिलने पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाए थे. विपिन रघुवंशी ने कहा था कि सोनम के वकील उसे देश से बाहर यानि नेपाल भेजने में मदद कर रहे हैं. विपिन रघुवंशी ने तो यह भी आरोप लगाया कि माता-पिता और भाई गोविंद के द्वारा लगातार सोनम की मदद की जा रही है. राजा के परिवार ने सोनम की जमानत याचिका को खारिज करवाने के लिए मेघालय हाईकोर्ट की शरण ली है. वहां सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी सुरक्षित रखा है.

क्या है पूरा मामला

बता दें 11 मई 2025 को इंदौर में सोनम और राजा की शादी हुई थी. इसके बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे. जहां 23 मई 2025 को अचानक दोनों के लापता होने की खबर मिली थी. पुलिस ने तुरंत कपल की तलाश शुरू की थी. सर्चिंग ऑपरेशन में 2 जून 2025 को शिलांग पुलिस को राजा का शव खाई में मिला था. जबकि सोनम तब तक लापता थी. पुलिस लगातार सोनम की तलाश में जुटी थी. वहीं 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे के पास मिली थी. जहां पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था. पूछताछ में सोनम ने प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई थी.