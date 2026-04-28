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सोनम रघुवंशी को मिली जमानत, आगबबूला हुआ राजा का परिवार, जाएंगे हाईकोर्ट

मामले में शिलांग की कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस बीच राजा के भाई विपिन ने दावा किया है कि शिलांग कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है. सोनम के वकील की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी. जिस पर सुनवाई हुई और सोनम के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए जमानत मिल गई.

इंदौर: देश का हाईप्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है. दावा है कि राजा रघुवंशी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाली पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है. इस बात का दावा राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने किया है. जबकि सोनम के परिवार व भाई ने इस मामले से दूरी बना रखी है. उनकी तरफ से बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है.

विपिन रघुवंशी ने बताया कि सोनम को जमानत इस आधार पर मिली है, जब उसे गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने उसे यह नहीं बताया था कि क्यों गिरफ्तार किया गया है. जबकि यह बताना जरूरी होता है. आरोपी के वकील ने इस बात को आधार बनाकर कोर्ट में दलील पेश की, जिस पर जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली गई. इस बात का दावा मृतक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने किया है.

राजा के भाई ने जताई आपत्ति

वहीं जब जमानत को लेकर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी से बात की गई, तो उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया. लिहाजा सोनम के परिवार से कोई पुष्टि नहीं हुई है. उनका बस यही कहना है कि हमें भी मीडिया से इस बात की जानकारी मिली है, कि सोनम को जमानत मिल गई है. मामले में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि "हम जमानत के विरोध में हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाएंगे.

सोनम और राजा रघुवंशी की तस्वीर (ETV Bharat)

क्या था राजा रघुवंशी मर्डर केस

बता दें 11 मई 2025 को सोनम और राजा की शादी इंदौर में हुई थी. जिसके बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर मेघालय गए थे. जहां 23 मई को दोनों के लापता होने की खबर सामने आई थी. परिवार की शिकायत पर शिलांग पुलिस ने दोनों के लिए सर्चिंग ऑपरेशन चलाया था. कई दिनों की खोजबीन और सर्चिंग के बाद 2 जून को राजा का डीकंपोज शव जंगल में मिला था, लेकिन तब तक सोनम लापता थी.

पुलिस सोनम की लगातार तलाश कर रही थी. इसके बाद 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे के पास मिली थी. जहां पूछताछ में खुलासा होता है कि सोनम ने अपने पति की कॉट्रेक्ट किलिंग कराई है. सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा और तीन आरोपियों के साथ मिलकर राजा को मरवाया था. पुलिस ने सोनम के बयान के बाद प्रेमी राज सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले में पुलिस कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिसमें से 3 अन्य को जमानत मिल चुकी है.