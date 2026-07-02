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क्या सोनम रघुवंशी फिर जाएगी जेल? मेघालय सरकार के एक कदम से परिजनों की आस बंधी

राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करवाने मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

Sonam Raghuvanshi bail out of jail
क्या सोनम रघुवंशी फिर जाएगी जेल, शीर्ष कोर्ट में होगी सुनवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
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इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर शिलांग में रह रही है. उसकी जमानत रद्द करवाने के लिए अब मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. मेघालय सरकार के इस कदम से राजा रघुवंशी के परिजनों को आस है कि उन्हें न्याय मिलेगा और सोनम रघुवंशी फिर जेल की सलाखों में होगी. हाल ही में मेघालय की हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज करने से इनकार कर दिया था. इससे राजा रघुवंशी के परिजन काफी परेशान हो गए थे.

हनीमून ट्रिप के दौरान हुई थी राजा की हत्या

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी और अन्य 4 लोगों पर है. इसमें सोनम का कथित प्रेमी राज भी शामिल है. राजा की हत्या शादी के कुछ दिन बाद ही शिलांग में हनीमून ट्रिप के दौरान कर दी गई थी. इसके बाद राजा की पत्नी और 4 आरोपियों को शिलांग जेल भेज दिया गया था. पिछले दिनों शिलांग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी. सोनम को जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिजनों में रोष फैल गया था.

मेघालय सरकार के कदम से राजा के परिजनों को न्याय की आस (ETV BHARAT)

मेघालय सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम की जमानत को खारिज करवाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया. परिजनों ने मेघालय हाई कोर्ट में भी जमानत खारिज करने के लिए याचिका लगाई थी. मेघालय कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर सोनम की जमानत कैंसिल करने से इनकार कर दिया. अब मेघायल सरकार ने सोनम की जमानत याचिका को खारिज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इस पर जल्द ही सुनवाई होगी.

Sonam Raghuvanshi bail out of jail
राजा की तस्वीर के पास खड़ी पीड़ित मां (ETV BHARAT)

अब उम्मीद है कि न्याय मिलेगा

राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का कहना है "जिस तरह से पिछले दिनों हाई कोर्ट में सोनम की जमानत याचिका रद्द करने से इनकार कर दिया, उससे हमें न्याय की आस खत्म हो गई थी. परिवार का न्यायपालिका से भरोसा उठ गया था लेकिन जिस तरह से अब मेघायल सरकार ने कदम उठाया है, इससे हमें उम्मीद है कि न्याय अवश्य मिलेगा और सोनम की जमानत जरूर रद्द होगी. जिस तरह की गलती शिलांग पुलिस ने जांच में की, उसे दुरुस्त कर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे."

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