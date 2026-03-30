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चेहरा-कुंडली एक जैसी, राजा रघुवंशी की वापसी! क्या कामाख्या मंदिर के पुजारी की बात सच हुई

इंदौर में राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी की पत्नी ने दिया बेटे को जन्म, राजा की मां का दावा-राजा की वापसी हुई है.

Raja Raghuvanshi returns
राजा रघुवंशी की फैमिली में बच्चे का जन्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 5:14 PM IST

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Updated : March 30, 2026 at 5:40 PM IST

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इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के लगभग एक साल बाद उनके परिवार में खुशी की खबर आई है. राजा के भाई सचिन की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है. इससे परिवार बहुत खुश है. राजा की मां ने तो यहां तक कह दिया कि, ''इनके घर में एक साल बाद राजा की वापसी हुई है. क्योंकि कई तरह से बच्चे और राजा में समानता है.'' राजा रघुवंशी की एक साल पहले उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या कर दी थी.

राजा की मौत और बच्चे के जन्म का समय समान
ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम के द्वारा कर दी गई थी. परिजन उस दुख को अभी भी भूल नहीं पाए हैं. लेकिन परिजन का अब दुख थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है. राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी के वहां एक बच्चे ने जन्म लिया है. जिसके बाद परिजन का कहना है कि, बच्चे का जब जन्म हुआ वह समय राजा रघुवंशी की तकरीबन सालभर पहले मौत हुई थी. राजा की मौत का समय और बच्चे के जन्म का समय समान है.''

मां बोली राजा का जन्म हुआ (ETV Bharat)

कामाख्या मंदिर के पुजारी की बात हुई सच!
दूसरी ओर बच्चों की कुंडली और मृतक राजा की कुंडली भी समान है तो मृतक राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी के द्वारा खुलासा किया गया कि, ''जब राजा रघुवंशी की हत्या हुई उस समय कामाख्या माता के मंदिर के पुजारी के द्वारा फोन लगाकर हमारे परिवार को यह जानकारी दी थी कि मृतक राजा रघुवंशी आपके ही परिवार में जन्म लेगा और आज उनकी बात सिद्ध हो गई. हमारे घर में राजा का जन्म हो गया.''

INDORE RAJA RAGHUVANSHI MURDER CASE
राजा की मां के हाथों में बच्चा (ETV Bharat)

मृतक राजा की मां का कहना है कि, ''मैं यदि एक पल के लिए भी इधर-उधर हो जाती हूं तो वह रोने लग जाता है. साथ ही बच्चों के शरीर पर राजा के जैसे ही कुछ निशान भी मौजूद हैं.'' फिलहाल राजा की मां ने इस दौरान यह भी कहा कि मेरे बेटे की हत्या करने वालो को काला पानी की सजा मिलनी चाहिए.'' जिस तरह से मृतक राजा के परिजन ने बात कही है उसके बाद से एक बार फिर परिवार सुर्खियों में बना हुआ है.

Last Updated : March 30, 2026 at 5:40 PM IST

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