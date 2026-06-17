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फैमिली के साथ हो सकता है राजा रघुवंशी जैसा कांड! सोनम की बेल से डरी उमा रघुवंशी

सोनम को जमानत मिलने पर भड़की राजा रघुवंशी की मां, अपने किए पर सोनम को नहीं है पछतावा, हमें भी जान का खतरा.

RAJA RAGHUVANSHI MOTHER fear
सोनम की बेल से डरी उमा रघुवंशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 9:41 AM IST

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इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई है. जमानत मिलने के बाद सोनम पहली बार मीडिया के सामने भी आई. वहीं दूसरी और मृतक राजा रघुवंशी की मां ने सोनम रघुवंशी को लेकर कहा कि, ''उसे अभी भी अपने किए पर किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं है. हमें तो अब काफी डर लग रहा है कि कहीं हमारे साथ भी हमारे बेटे जैसा घटनाक्रम घटित ना हो जाए.''

मेरे बेटे को मारकर सोनम को क्या मिला
ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को पिछले दिनों जमानत मिल चुकी है. मृतक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने बयान दिया कि, ''जैसे ही मैंने सोनम को देखा तो मुझे राजा की याद आने लगी. मेरे बच्चे का क्या कसूर था. मेरे बेटे को मरवाने के लिए इसने इस तरह का कदम क्यों उठाया. उसने मां का भरोसा क्यों तोड़ा, एक मां का बच्चा छिनने के बाद उसे क्या मिला.''

'जेल से बाहर आकर कुछ भी कर सकती है सोनम'
उमा रघुवंशी ने कहा कि, ''जब सोनम कोर्ट में दिखी तो उसके हाव भाव से मुझे लग रहा है कि उसे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा है. मैंने तकरीबन 1 साल बाद उसे जब वीडियो में देखा तो वह पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है. साथ ही अब तो मुझे डर लग रहा है कि वह जेल से बाहर आ चुकी है और अब वह कुछ भी कर सकती है. उसका भाई, मां-बाप सहित मामा, मौसी सभी उसकी मदद करने में लगे हुए हैं.

"तांत्रिक विद्या के चलते पहना लॉकेट'
उमा रघुवंशी का कहना है कि, ''मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा और न्याय के लिए मैं आश लगाए बैठी हुई हूं.'' वहीं जेल से बाहर आते वक्त सोनम रघुवंशी के गले में एक लॉकेट नजर आया. जिसको लेकर राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि, ''लॉकेट ही पहनना था तो एक मां के बेटे का मंगलसूत्र क्यों पहना. तांत्रिक विद्या के माध्यम से उन्हें लॉकेट उनके परिजनों ने पहनाया होगा.''

प्रेमी संग मिलकर की राजा की हत्या
सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप लगे हैं. बता दें कि, 11 मई 2025 को इंदौर में सोनम और ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा की शादी हुई थी. इसके बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे. जहां 23 मई 2025 को अचानक दोनों के लापता होने की खबर मिली थी. 2 जून 2025 को शिलांग पुलिस को राजा का शव खाई में मिला था. जबकि सोनम तब तक लापता थी. पुलिस लगातार सोनम की तलाश में जुटी थी. वहीं 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे के पास मिली थी. जहां पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था. पूछताछ में सोनम ने बताया कि उसने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी थी.

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