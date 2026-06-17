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फैमिली के साथ हो सकता है राजा रघुवंशी जैसा कांड! सोनम की बेल से डरी उमा रघुवंशी

इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई है. जमानत मिलने के बाद सोनम पहली बार मीडिया के सामने भी आई. वहीं दूसरी और मृतक राजा रघुवंशी की मां ने सोनम रघुवंशी को लेकर कहा कि, ''उसे अभी भी अपने किए पर किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं है. हमें तो अब काफी डर लग रहा है कि कहीं हमारे साथ भी हमारे बेटे जैसा घटनाक्रम घटित ना हो जाए.''

मेरे बेटे को मारकर सोनम को क्या मिला

ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को पिछले दिनों जमानत मिल चुकी है. मृतक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने बयान दिया कि, ''जैसे ही मैंने सोनम को देखा तो मुझे राजा की याद आने लगी. मेरे बच्चे का क्या कसूर था. मेरे बेटे को मरवाने के लिए इसने इस तरह का कदम क्यों उठाया. उसने मां का भरोसा क्यों तोड़ा, एक मां का बच्चा छिनने के बाद उसे क्या मिला.''

'जेल से बाहर आकर कुछ भी कर सकती है सोनम'

उमा रघुवंशी ने कहा कि, ''जब सोनम कोर्ट में दिखी तो उसके हाव भाव से मुझे लग रहा है कि उसे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा है. मैंने तकरीबन 1 साल बाद उसे जब वीडियो में देखा तो वह पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है. साथ ही अब तो मुझे डर लग रहा है कि वह जेल से बाहर आ चुकी है और अब वह कुछ भी कर सकती है. उसका भाई, मां-बाप सहित मामा, मौसी सभी उसकी मदद करने में लगे हुए हैं.