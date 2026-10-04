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'आमदनी कम तो खर्चे पर कंट्रोल जरूरी', व्हाट्सएप स्टेटस लगा राजा रघुवंशी के दोस्त ने दी जान

इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के दोस्त अर्पित चौहान के आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. अर्पित ने इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में अपने साले के घर में आत्महत्या की है. राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से अर्पित उनका ट्रांसपोर्ट से संबंधित कामकाज संभाल रहे थे. फिलहाल आत्महत्या करने से पहले मृतक ने एक स्टेटस भी लगाया है जिसके चलते पुलिस काफी बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.

पूरा मामला इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है. यहां अर्पित चौहान ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, "मृतक अर्पित चौहान के आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसके मोबाइल को जब्त कर लिया. पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. प्रारंभिक जांच में आर्थिक तंगी की बात सामने आ रही है, लेकिन उसकी जांच की जा रही है."

राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी से बातचीत (ETV Bharat)

आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाया

अर्पित चौहान मृतक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का दोस्त था, राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद उसका ट्रांसपोर्ट कारोबार अर्पित चौहान संभाल रहा था. मृतक राजा रघुवंशी के इंदौर के ऐलन कोचिंग सेंटर में कई गाड़िया अटैच थी और उसी का कामकाज अर्पित चौहान देख रहे थे. वहीं आत्महत्या करने से पहले अर्पित ने अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस भी अपलोड किया था, जिसमें लिखा था कि ''खर्चों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, अगर आमदनी कम हो तो.''

राजा के भाई का बयान आया सामने

पूरे मामले में पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आ रही है कि मृतक संभवत कोई आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है. इससे परेशान होकर आत्मघाटी कदम उठाया है. मृतक के पास से किस तरह का कोई नोट पुलिस बरामद नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक जांच पड़ताल के चलते पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है.

घटना की जानकारी लगने पर मृतक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने कहा, "पिछले काफी दिनों से अर्पित हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है और उसने क्यों सुसाइट किया फिलहाल उसका खुलासा नहीं हुआ है. मृतक अर्पित के परिवार में उनकी पत्नी 3 साल की बेटी और छोटा भाई अभिषेक चौहान है.