शिलांग और इंदौर में भटक रही राजा रघुवंशी की आत्मा! शांति के लिए घर में विशेष अनुष्ठान

इसलिए विधिवत पूजा कराकर राजा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए परिजन लगातार पूजा-पाठ करवा रहे हैं. इस दौरान राजा मां द्वारा उसके पसंदीदा व्यंजन बनाए गए. पूजा में राजा के दोनों भाइयों के साथ ही माता-पिता भी शामिल हुए.

इंदौर में राजा के परिजनों ने घर में विशेष पूजा-पाठ शुरू करवाई है. राजा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूरा परिवार पूजा-पाठ में शामिल है. राजा की हत्या को 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका है. उसकी आत्मा की शांति के लिए परिजन शिलांग में घटनास्थल पर भी पूजा करा चुके हैं. परिजनों को अहसास होता है कि उसकी आत्मा शिलांग में घटनास्थल और इंदौर में घर में भटक रही है.

इंदौर : राजा रघुवंशी के परिवार पर क्या बीत रही है, उसके बगैर सारे त्यौहार फीके हैं. एक ओर जहां दीपावली पर पूरा शहर आतिशबाजी में मशगूल था तो वहीं राजा रघुवंशी के घर में सन्नाटा पसरा रहा. जिंदगी की पहली दीवाली बगैर राजा रघुवंशी के निकली. राजा रघुवंशी मर्डर के आरोपी फिलहाल जेल में हैं. कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है.

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राजा की मां उमा रघुवंशी ने बेटे की हत्या के आरोपियों को काले पानी की सजा की मांग की है. राजा की मां उमा रघुवंशी का कहना है "सोनम और अन्य आरोपियों को काला पानी जैसी सजा मिलनी चाहिए. हम चाहते हैं कि आरोपी जेल बाहर नहीं निकलें और फांसी की सजा मिले. फांसी नहीं मिले तो जीवनभर जेल में रहें."

"राजा के बगैर हमारा परिवार अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया है. जब भी किसी के यहां शादी होती है और उसके घर पर ढोल बजता है तो मैं सुन नहीं पाती हूं."

राजा की हत्या में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी, सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं. मामले की नियमित रूप से सुनवाई भी शुरू हो गई है. कुछ दिन पहले ही राजा के भाई विपिन रघुवंशी के कोर्ट में बयान भी हुए हैं. अब 26 नवंबर को फिर सुनवाई होगी. कोर्ट ने इस मामले में 28 अक्टूबर को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे.

राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)

जिन पर आरोप तय किए गए हैं, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं राजाा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी.

शिलांग में हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या

राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में धूमधाम से हुई थी. शादी के 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलांग रवाना हुए. 23 मई को दोनों लापता हो गए और फिर 2 जून को राजा का शव शिलांग के जंगल में मिला. हत्या के आरोप पत्नी सहित 5 लोगों पर हैं. बाद में सोनम को यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद किया गया था.