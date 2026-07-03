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गवाहों से सोनम कर सकती है छेड़छाड़, सु्प्रीम कोर्ट के फैसले पर राजा के परिवार का बयान

सु्प्रीम कोर्ट के फैसले पर राजा के परिवार का बयान ( ETV Bharat )

राजा की मां उमा रघुवंशी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि "उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उमा रघुवंशी ने कहा कि एक मां को पूरी उम्मीद है, मुझे न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है." इसके साथ ही राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि "आगे अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा, उस पर हमें यकीन है. विपिन ने कहा कि मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार ने जो काम किया, वह बहुत अच्छा है. वह भी चाहते हैं कि सोनम ज्यादा दिन तक जमानत पर बाहर न रहे.

इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां सर्वोच्च न्यायालय ने राजा की पत्नी व आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसका मतलब है कि कोर्ट ने सोनम की जमानत को यथावत रखा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है. वहीं आज हुई सुनवाई को लेकर राजा के घरवालों ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है.

विपिन ने कहा कि वह जमानत पर ज्यादा दिन बाहर रही तो भाग भी सकती है, नहीं तो सबूतों या गवाहों से छेड़छाड़ कर सकती है. जो लड़की अपनी पति का मर्डर करके भाग सकती है, वह कुछ भी कर सकती है. इसलिए उसकी जमानत रद्द करना चाहिए. इस दौरान विपिन ने पुणे केतन हत्याकांड की आरोपी सिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सोनम को देखकर दूसरी लड़कियां भी हत्या करना सीख रही हैं. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इस मामले में सीबीआई जांच हो, क्योंकि जांच में अगर शिलांग पुलिस में कोई गलती की है तो वह आने वाले जांच में उसका असर न पड़े.

सुप्रीम कोर्ट का सोनम की जमानत पर रोक लगाने से इनकार

बात करें आरोपी सोनम रघुवंशी की सुनवाई मामले की, तो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सोनम की जमानत पर रोक लगाने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सोनम पहले से ही जेल से रिहा हो चुकी है, इसलिए इस समय उसकी रिहाई में दखल देना उचित नहीं होगा. हालांकि कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सोनम से पूछा है कि आखिर क्यों न आपकी बेल खारिज की जाए?

राजा रघुवंशी की तस्वीर के साथ मां (ETV Bharat)

मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

बता दें मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां जिला कोर्ट से सोनम को मिले जमानत को हाईकोर्ट ने रद्द करने के बजाए यथावत रखा है. मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका रद्द करने की मांग कर रही है. बताया जा रहा है मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.