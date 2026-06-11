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वकील की मदद से सोनम रघुवंशी नेपाल में हुई शिफ्ट! राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बड़ा आरोप

ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या हनीमून के दौरान मेघालय के शिलांग में कर दी गई थी, हत्या के आरोप में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस हत्याकांड की देशभर में काफी चर्चा हुई थी. बीते दिनों सोनम को शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई थी, कोर्ट ने हर तारीख पर सोनम को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये थे, लेकिन जमानत मिलने के बाद से सोनम रघुवंशी किसी भी तारीख पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है.

इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या बीते साल शिलांग में कर दी गई थी, राजा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट द्वारा जमानत मिल गई थी. लेकिन जमानत मिलने के बाद उन्हें हर तारीख पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश भी कोर्ट द्वारा दिए गए थे. लेकिन जब से जमानत मिली है वह कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है. जिसके चलते मृतक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के भाई ने सोनम के नेपाल में जाकर शिफ्ट होने का आरोप लगाया है.

राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बड़ा आरोप (ETV Bharat)

एडवोकेट सुदीप राणा पर लगे गंभीर आरोप

इसको लेकर मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, "मुझे लग रहा है कि सोनम रघुवंशी अपने कुछ परिचितों के साथ नेपाल में शिफ्ट हो चुकी है, इसी कारण वह तारीख पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रही है, उसको नेपाल शिफ्ट करने में पूरी मदद एडवोकेट सुदीप राणा के द्वारा की गई है क्योंकि एडवोकेट सुदीप राणा नेपाल के ही हैं. उन्होंने उसे सुरक्षित तरीके से नेपाल शिफ्ट कर दिया गया है."

विपिन रघुवंशी का सनसनीखेज दावा

विपिन रघुवंशी ने कई खुलासे करते हुए कहा, "अगर हमारे भाई राजा रघुवंशी के मामले में सीबीआई जांच होती तो कई तरह के और भी खुलासे हो जाते, लेकिन लड़कों की मौत होने पर प्रशासन किसी तरह की कोई उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित नहीं करता है. जबकि भोपाल की ट्विशा शर्मा के मामले में 8 दिन के अंदर ही शासन ने सीबीआई जांच को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए. अगर सीबीआई द्वारा जांच होती तो कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं."

सोनम रघुवंशी की जमानत को रदद करने के लिए राजा के भाई और मेघालय सरकार ने भी मेघालय हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, फिलहाल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल राजा के भाई द्वारा सोनम के नेपाल में शिफ्ट होने के आरोप लगाए गए हैं और उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रही है.