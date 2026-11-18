सोशल मीडिया पर इंदौरी पॉडकास्टरकिंग का जलवा, 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ राज शमानी नंबर-1 पर
इंदौर के पॉडकास्टर राज शमानी का जलवा, यूट्यूब पर 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया में नंबर वन. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:46 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 8:54 PM IST
इंदौर: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर राज शमानी इन दिनों सोशल मीडिया सनसनी बने हुए हैं. जिन्होंने 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले अपने पॉडकास्ट का रिकॉर्ड बनाया है. इतना ही नहीं वह अब दुनिया भर की बड़ी हस्तियों के साथ अपने बेबाक इंटरव्यू और रोचक चर्चा को लेकर भी सुर्खियों में है. खास बात यह है कि राज शमानी मध्य प्रदेश के इंदौर से नाता करते हैं, जो शहर के लिए गर्व की बात है.
कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर और ग्लोबल स्पीकर हैं राज
दरअसल, 29 साल के राज शमानी भारतीय उद्यमी के अलावा कंटेंट क्रिएटर और ग्लोबल स्पीकर हैं, जो इंदौर के दिल्ली कॉलेज के छात्र रहे हैं. पढ़ाई-लिखाई के बाद कुछ अलग करने की जिद ने राज को इस मुकाम पर पहुंचाया है. जिसकी बदौलत वे आज एक भारतीय उद्यमी, एंजेल इन्वेस्टर, कंटेंट क्रिएटर और ग्लोबल स्पीकर के रूप में पहचान बन चुके हैं. पेशे से पॉलीमर व्यवसाय के साथ राज शमानी इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं. हाल ही में राज इसलिए भी चर्चा में आए क्योंकि अपने पॉडकास्ट के जरिए राज ने संयुक्त राष्ट्र और 25 से अधिक देशों में 150 से ज्यादा मंचों पर अपनी बात रखी है.
दुनिया के टॉप 5 इन्फ्लुएंसर और टॉप 10 पॉडकास्ट में नाम
इसके अलावा भी दुनिया भर के टॉप फाइव इनफ्लुएंसर की श्रेणी में भी हैं, जबकि टॉप 10 पॉडकास्ट में भी वह अहम स्थान रखते हैं. राज को 2015 में संयुक्त राष्ट्र के युवा कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था. इसके बाद उन्होंने कई वैश्विक संगठनों के साथ मोटिवेशनल स्पीच देने का भी काम किया. इस दौरान उन्हें अंग्रेजी में बातचीत करने में भी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने खुद पर काम करते हुए अपनी अलग संवाद शैली विकसित की.
राज ने 2021 में अपना पॉडकास्ट फिगरिंग आउट विद राज शमनी लॉन्च किया और तभी से इंस्टाग्राम यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वह अपने फॉलोवर्स को मोटिवेट करने का काम करते हैं. इस बीच राज की बिल्ड डोंट टॉक नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है. इसके अलावा 2023 में राज को फोर्ब्स पत्रिका के कवर पेज पर भी स्थान मिल चुका है. हाल ही में राज आसुस एक्सपर्ट बुक के ब्रांड एंबेसडर भी चुने गए हैं. जिसके माध्यम से वे युवाओं को बड़े सपने देखने के लिहाज से प्रेरित भी कर रहे हैं.
ऐसी है संघर्ष की कहानी
राज का जन्म मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन हमेशा आगे बढ़ाने के हौसले के कारण 16 साल की उम्र में ही उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला किया. अपने पिता से ₹10000 उधार लेकर साबुन बनाने का काम शुरू किया, हालांकि इसकी जानकारी नहीं होने के कारण उन्होंने अपने पिता से मार्गदर्शन लिया और 2013 में खुद का डिश वॉशिंग लिक्विड जादूगर ड्रॉप लॉन्च किया. इसके बाद उन्होंने इसे घर-घर बेचना शुरू किया.
राज ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक छोटा पाउच के साथ आधा लीटर की वॉशिंग लिक्विड की बोतल मुफ्त सैंपल के रूप में देना शुरू किया. जिसके कारण उनका प्रोडक्ट ग्रहणी और महिलाओं के बीच चर्चा में आया. इसके बाद उन्होंने कई महिलाओं को अपने बिजनेस में शामिल कर उन्हें 25% कमीशन पर लिक्विड बेचने का ऑफर दिया. हालांकि अब राज का 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाला एक बिजनेस है. जिसने एंजेल इन्वेस्टर के तौर पर 20 से अधिक भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश किया है, इसके अलावा D2C वेंचर स्टूडियो 'हाउस ऑफ एक्स' (House of X) की सह-स्थापना की है.