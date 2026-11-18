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सोशल मीडिया पर इंदौरी पॉडकास्टरकिंग का जलवा, 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ राज शमानी नंबर-1 पर

सोशल मीडिया पर इंदौरी पॉडकास्टरकिंग का जलवा ( RAJ SHAMANI social Media )

इंदौर: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर राज शमानी इन दिनों सोशल मीडिया सनसनी बने हुए हैं. जिन्होंने 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले अपने पॉडकास्ट का रिकॉर्ड बनाया है. इतना ही नहीं वह अब दुनिया भर की बड़ी हस्तियों के साथ अपने बेबाक इंटरव्यू और रोचक चर्चा को लेकर भी सुर्खियों में है. खास बात यह है कि राज शमानी मध्य प्रदेश के इंदौर से नाता करते हैं, जो शहर के लिए गर्व की बात है.

कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर और ग्लोबल स्पीकर हैं राज

दरअसल, 29 साल के राज शमानी भारतीय उद्यमी के अलावा कंटेंट क्रिएटर और ग्लोबल स्पीकर हैं, जो इंदौर के दिल्ली कॉलेज के छात्र रहे हैं. पढ़ाई-लिखाई के बाद कुछ अलग करने की जिद ने राज को इस मुकाम पर पहुंचाया है. जिसकी बदौलत वे आज एक भारतीय उद्यमी, एंजेल इन्वेस्टर, कंटेंट क्रिएटर और ग्लोबल स्पीकर के रूप में पहचान बन चुके हैं. पेशे से पॉलीमर व्यवसाय के साथ राज शमानी इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं. हाल ही में राज इसलिए भी चर्चा में आए क्योंकि अपने पॉडकास्ट के जरिए राज ने संयुक्त राष्ट्र और 25 से अधिक देशों में 150 से ज्यादा मंचों पर अपनी बात रखी है. राज शमानी (RAJ SHAMANI social Media) जबलपुर में रहते हैं 'इंडियन जैकी चैन', हर स्टेप को हूबहु करते हैं कॉपी, मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट दुनिया के टॉप 5 इन्फ्लुएंसर और टॉप 10 पॉडकास्ट में नाम इसके अलावा भी दुनिया भर के टॉप फाइव इनफ्लुएंसर की श्रेणी में भी हैं, जबकि टॉप 10 पॉडकास्ट में भी वह अहम स्थान रखते हैं. राज को 2015 में संयुक्त राष्ट्र के युवा कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था. इसके बाद उन्होंने कई वैश्विक संगठनों के साथ मोटिवेशनल स्पीच देने का भी काम किया. इस दौरान उन्हें अंग्रेजी में बातचीत करने में भी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने खुद पर काम करते हुए अपनी अलग संवाद शैली विकसित की.