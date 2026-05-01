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ट्रेनों में कूलिंग बनाने रेलवे हुआ सख्त, पर्दे में रहेंगे AC कोच के यात्री, शिकायत के लिए वार रूम एक्टिव

गर्मी में प्रभावित हो रही कूलिंग व्यवस्था जाहिर है इस भीषण गर्मी से अब रेलवे में खासकर कूलिंग की व्यवस्था प्रभावित हो रही है. यही वजह है कि अब लगातार रेलवे के एयर कंडीशन और उनके फिल्टर और डक्ट को लगातार साफ रखा जा रहा है, जिससे की ट्रेनों की रेफ्रीजेशन प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे. इन दिनों इसके लिए अधिकारी एवं कर्मचारी सतत तत्पर हैं. विशेष रूप से बिजली संबंधी शिकायतों, जैसे एसी का कार्य न करना, कूलिंग में कमी, चार्जिंग प्वाइंट का खराब होना आदि का निवारण ट्रेन में ऑन-ड्यूटी स्टाफ द्वारा त्वरित रूप से किया जा रहा है.

इंदौर: पश्चिमी मध्य प्रदेश के रतलाम मंडल, उज्जैन, इंदौर, धार, शाजापुर समेत विभिन्न इलाकों में इन दिनों तापमान 43 डिग्री तक पहुंच रहा है. भीषण गर्मी में जहां लोग बढ़ते तापमान से बेहाल हैं. वहीं रेल यात्रा के दौरान अब एसी कोच में यात्रियों को गर्मी से बचाने के लिए खास मशक्कत करनी पड़ रही है. एसी कोच के एयर कंडीशन के सतत मेंटेनेंस के साथ सभी बोगियों में पर्दा लगाना जरूरी किया गया है.

यात्रियों को खिड़कियों के पर्दे बंद रखने की सलाह

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया, ''प्रत्येक कोच के पैनल पर संबंधित एसीसीआई (ACCI) का नाम एवं मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए जाने से यात्रियों को तत्काल सहायता प्राप्त हो रही है. इसके अलावा एक ही कोच में यात्रियों की अलग-अलग प्राथमिकताओं, जैसे कम या अधिक कूलिंग को व्यक्तिगत रूप से समझाकर संतुलन स्थापित किया जा रहा है. इसके साथ ही वातानुकूलित कोच के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए यात्रियों को खिड़कियों के पर्दे लगाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है.

दिन के समय, विशेषकर तेज धूप में, खिड़कियों के पर्दे बंद रखने की सलाह दी जाती है, ताकि ग्रीनहाउस प्रभाव कम हो और बाहरी गर्मी कोच के अंदर प्रवेश न कर सके. साथ ही कोच के मुख्य एवं आंतरिक दरवाजों को अनावश्यक रूप से खुला न रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ठंडी हवा संरक्षित रहती है और एसी यूनिट पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता. वायु प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए यात्रियों को यह भी सलाह दी जा रही है कि वे वेंट्स के सामने बड़ा सामान न रखें, ताकि पूरे कोच में हवा का समान रूप से संचार बना रहे.''

ट्रेनों में कूलिंग बनाने रेलवे हुआ सख्त (ETV Bharat)

शिकायत के निराकरण के लिए वार रूम

एसी कोच में पानी, साफ-सफाई, बेड रोल आदि से संबंधित शिकायतों पर त्वरित निराकरण के लिए प्रत्येक कोच में संपर्क नंबर प्रदर्शित किए गए हैं, जिनके माध्यम से ऐसी बोगी के यात्री सीधे अपनी समस्या से संबंधित स्टाफ को अवगत करा सकते हैं. शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रतलाम में वॉर रूम 24×7 सक्रिय किया गया है.