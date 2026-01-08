रेलवे रिजर्वेशन चार्ट को लेकर बड़ा बदलाव, 10 घंटे पहले जारी होगा टिकटों का फाइनल स्टेटस
रेलवे ने वेटिंग और आरएससी टिकट यात्रियों को दी राहत, 11 जनवरी से 10 घंटे पहले जारी किया जाएगा रिजर्वेशन चार्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 8, 2026 at 7:06 PM IST
इंदौर: यात्रियों की सुवाधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट जारी करने के नियम में बदलाव किया है. इससे अब वेटिंग टिकट और आरएससी टिकट यात्रियों की सीट कंफर्म हुई या नहीं ये पहले पता चल जाएगा. रेलवे ने नियमों में बदलाव करते हुए तय किया है कि जो रिजर्वेशन का चार्ट 8 घंटे पहले जारी किया जाता है. उसे अब 10 घंटे पहले जारी किया जाएगा. जिससे दूर-दराज से रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को सुविधा होगी.
10 घंटे पहले जारी किए जाएंगे रिजर्वेशन चार्ट
वेटिंग या आरएसी टिकट यात्री इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि उनका टिकट कंफर्म होगा या नहीं. यदि उन्हें दूरदराज इलाके से अपने बोर्डिंग स्टेशन पहुंचना होता था तो चार्ट आने तक वे कंफ्यूज रहते हैं कि रेलवे स्टेशन जाएं या नहीं. यदि वे रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और उनका टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है. लेकिन अब रेलवे ने इन यात्रियों को राहत दी है और रिजर्वेशन चार्ट जारी करने के समय में 2 घंटे का बदलाव कर 8 से 10 घंटे कर दिया. यानी अब रिजर्वेशन चार्ट 10 घंटे पहले जारी किए जाएंगे.
11 जनवरी से लागू होगा नया नियम
इंदौर रेलवे जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि "अब रिजर्वेशन चार्ट यात्रा से 10 घंटे पहले जारी होगा, ताकि यात्री तय समय और बिना किसी असुविधा के स्टेशन तक पहुंच सके. अब सुबह 5 से शाम 6 बजे तक चलने वाली सभी ट्रेनों का चार्ट एक दिन पहले रात 8 बजे जारी होगा और शाम 6 बजे के बाद चलने वाली ट्रेनों का चार्ट सुबह 8 बजे जारी होगा. रेलवे का ये नया आदेश 11 जनवरी से पूरे मंडल में लागू होगा."
मुकेश कुमार ने बताया कि "पूर्व की भांति ही रेलवे का रिजर्वेशन चार्ट, रिजर्वेशन काउंटर के अलावा रेलवे स्टेशन के निर्धारित स्थानों पर लगाया जाएगा. इसके अलावा इस व्यवस्था का लाभ यात्रीगण ऑनलाइन रूप से भी ले सकेंगे." रेलवे के इस आदेश के बाद यात्रियों की परेशानी कम होगी और यात्रा की बेहतर प्लानिंग संभव हो सकेगी.