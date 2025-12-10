ETV Bharat / state

पहाड़ी अड़चन का तोड़, रेलवे ने पहिए लगा ट्रक-ट्रैक्टर को बना दिया रेल इंजन

इंदौर-धार-दाहोद रेल लाइन पर मेंटेनेंस को लेकर रेलवे का गजब जुगाड़, ट्रक ट्रैक्टर में ट्रेन के पहिए लगाकर डाली जा रही गिट्टी रेट.

GOODS TRANSPORT BY TRUCK TRACTORS
रेलवे की जुगाड़ तकनीक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 2:58 PM IST

Updated : December 10, 2025 at 3:38 PM IST

4 Min Read
इंदौर: क्या आपने रेल की पटरी पर ट्रक और ट्रैक्टर को चलते देखा है. यदि नहीं तो इन दिनों यह नजारा इंदौर-धार दाहोद रेलवे नेटवर्क के लिए जारी निर्माण कार्य के दौरान नजर आ रहा है. जिन दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में रेलमार्ग नहीं होते वहां रेलवे ट्रैक का विस्तार करना किसी चुनौती से कम नहीं होता. जिसके कारण या तो काम में देरी होती है या फिर प्रोजेक्ट को निरस्त भी करना पड़ता है. ठीक ऐसी ही स्थिति इंदौर-धार-दाहोद रेल लाइन डालने को लेकर बनी. तो पहली बार रेलवे के अधिकारियों को जुगाड़ तकनीक का सहारा लेना पड़ा.

पहाड़ी और घाट बना बाधा
इंदौर और पीथमपुर को टीही-धार सेक्शन को जोड़ते हुए रेलवे लाइन के दाहोद तक ले जाने में सबसे बड़ी बाधा टिही में मौजूद करीब 3 किलोमीटर की पहाड़ी और घाट क्षेत्र था. जहां से टनल तैयार होने के बाद ही रेलवे लाइन आगे के लिए डाली जा सकती थी. लेकिन सबसे ज्यादा समय टनल बनाने में ही लगना था. जाहिर है इस स्थिति में 2025 तक की डेडलाइन वाले इस प्रोजेक्ट में देरी होना स्वाभाविक था. ऐसा इसलिए भी था क्योंकि बिना ब्रॉड गेज लाइन के मालवाहक रेल के बिना यहां तक ना तो रेलवे ट्रैक के लिए गिट्टी लाना संभव था न ही की पटरी लाई जा सकती थी.

Train wheels fitted tractor trucks
ट्रैक्टर और ट्रक में लगाए ट्रेन के पहिए (ETV Bharat)

ट्रक और ट्रैक्टर को बना दी ट्रेन
ऐसी स्थिति में यहां मौजूद भारतीय रेल के अधिकारियों ने इस काम में ट्रैक्टर और ट्रक का उपयोग करने का प्रयास किया. लेकिन उन्हें भी रेलवे ट्रैक से काफी दूर खड़ा करना होता था. इसके बाद वहां से ट्रैक पर सामान लाना मुश्किल काम था. नतीजतन यहां रेलवे ट्रैक के विस्तार में जुटे रेलवे के कार्यपालन नियंत्रित तपेश्वर राय ने ट्रैक्टर और ट्रक में ही रेल के पहिए लगाने का फैसला किया. ट्रैक्टर में तो यह प्रयोग सफल रहा लेकिन ट्रक में हाइड्रोलिक सिस्टम लगाकर उसे उपयोग में लाने के लिए तैयार किया गया.

किसी तरह ट्रैक्टर और ट्रक को रेलवे ट्रैक पर चलने का यह प्रयोग सफल रहा तो अधिकारियों ने लंबी रेल की पटरी को 26 मीटर के टुकड़ों में काटकर ट्रैक तक भिजवाना शुरू कर दिया. इन टुकड़ों को जोड़कर पटरी तैयार करने की बारी आई तो रेलवे को फिर पटरी को जोड़ने वाली वेल्डिंग यूनिट की जरूरत लगी जो बिना ट्रेन के साइट तक लाना मुश्किल था.

INDORE RAILWAY JUGAAD
ल की पटरी पर दौड़ रहे हैं ट्रैक्टर और ट्रक (ETV Bharat)

ऐसी स्थिति में अधिकारियों ने ट्रक में भी रेल के पहिए लगाने के लिए ट्रक को हाइड्रोलिक यूनिट से अपग्रेड कर दिया. इसके बाद जब भी ट्रक को सड़क मार्ग से चलना होता तो वह पुराने पहियों से चला और जब वेल्डिंग यूनिट के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंचना होता तो ट्रक में लगे रेल के पहियों के जरिए रेलवे ट्रैक पर ट्रक की सवारी होने लगी.

रेलवे के कार्यपालन नियंत्रित तपेश्वर राय बताते हैं कि, ''रेलवे के 6 माल ठेला को जोड़कर एक यूनिट तैयार की. जिस पर 26 मीटर की 12 पटरी को साइट तक आसानी से लाया जा सकता है. इतना ही नहीं फिलहाल यहां जो काम हो रहा है उसमें रेलवे पटरी की धूलाई से लेकर वेल्डिंग और गिट्टी के परिवहन का काम जुगाड़ तकनीक से तैयार ट्रैक्टर और ट्रक के जरिए हो रहा है.

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा बताते हैं कि, ''इंदौर दाहोद रेल लाइन का काम 2025 में पूरा करना था. जिसमें थोड़ी देरी हुई लेकिन अब काम पूरा करने के लिए जिस तरह के ससाधन उपयोग में ले जा रहे हैं उसे फरवरी तक ट्रैक तैयार हो जाएगा.''

उन्होंने बताया, ''नया ट्रैक करीब 205 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, जो इंदौर (MP) को दाहोद (गुजरात) से जोड़ती है, जिसमें लगभग 183 किमी मध्य प्रदेश में और 22 किमी गुजरात में है. इस रेल लाइन के बनने से इस लाइन से इंदौर और दाहोद के बीच की दूरी लगभग 100 किमी कम हो जाएगी, जिससे इंदौर-मुंबई मार्ग छोटा होगा और मध्य प्रदेश व गुजरात के बीच व्यापार-यातायात को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही आदिवासियों आंचल में रेल लाइन आ जाने के चलते फायदा मिलेगा.

INDORE RAILWAY JUGAAD
TRAIN WHEELS FITTED TRACTOR TRUCKS
INDORE NEWS
INDORE DHAR DAHOD RAIL LINE
GOODS TRANSPORT BY TRUCK TRACTORS

