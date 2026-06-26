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रेलवे के 4 मेगा प्रोजेक्ट का इंदौर कनेक्शन इंपैक्ट, पूरा होते ही चारों दिशाओं में दौड़ेगी ट्रेनें

रेल सुविधाओं के मामले में इंदौर तेजी से आगे बढ़ा. निकट भविष्य में इंदौर मध्य भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बनेगा.

Indore Railway infrastructure
मध्य भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बनेगा इंदौर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 1:10 PM IST

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इंदौर : एक समय इंदौर से आगे रेलवे ट्रैक नहीं होने के कारण ट्रेनों को लौटना पड़ता था. लेकिन बीते 5 दशकों में यहां हुए विकास की बदौलत अब इंदौर देश का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जो भविष्य में मध्य भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बनने की ओर बढ़ रहा है. अब इंदौर में रेलवे के 4 मेगा प्रोजेक्ट आ रहे हैं. रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने इन प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस की जानकारी दी.

इंदौर-बुधनी रेलवे लाइन से घटेगी जबलपुर की दूरी

इंदौर से जबलपुर होते हुए वाराणसी, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जाने वाले यात्रियों के लिए इंदौर-बुधनी ट्रैक काफी राहत भरा सफर प्रदान करेगा. इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है. इंदौर के लोग पहले उज्जैन और भोपाल के रास्ते जबलपुर पहुंचते थे लेकिन अब नया ट्रैक बनने से जबलपुर से इंदौर आने के लिए इटारसी जाने के बजाय सीधे होशंगाबाद से यह ट्रैक बुधनी को कनेक्ट करेगा.

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार (ETV BHARAT)

बुधनी से ट्रेन सीधी इंदौर आ सकेगी. इस प्रकार यात्रियों का 1 घंटे का समय बचेगा. इंदौर और जबलपुर के बीच 68 किलोमीटर से लेकर डेढ़ सौ किलोमीटर का सफर भी काम करना होगा. इसी ट्रैक पर 8.64 किलोमीटर लंबी टनल तैयार की जा रही है, जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे टनल है.

इंदौर-दाहोद रेलवे ट्रैक का गुजरात कनेक्शन

इंदौर से आदिवासी अंचल धार होते हुए यह रेलवे लाइन सीधे गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र सूरत और अन्य शहरों से सीधी जुड़ेगी. 205 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन की बदौलत मध्य प्रदेश की गुजरात के कई शहरों से सीधी कनेक्टिविटी होगी, जिससे गुजरात और मध्य प्रदेश की व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी.

Indore Railway infrastructure
इंदौर-दाहोद रेलवे ट्रैक से गुजरात कनेक्शन (ETV BHARAT)

खंडवा-महू रेलवे ट्रैक होगा ब्रॉडगेज

इंदौर से महू और खंडवा के बीच पहले मीटर गेज लाइन थी, जिसे ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है. इसके पूरा हो जाने पर इंदौर से खंडवा के बीच 142 किलोमीटर का सफर सवा घंटे में किया जा सकेगा. इस ट्रैक के बनने से इंदौर और मुंबई की दूरी भी घट जाएगी.

इंदौर-मनमाड़ के बीच दूरी 200 किमी कम होगी

इंदौर से मनमाड तक 309 किलोमीटर लंबे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है. इस ट्रैक के बनने से इंदौर से मनमाड के बीच 200 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी. इससे 4:30 घंटे के समय की बचत होगी. इंदौर के व्यापारी रतलाम और गुजरात होते हुए मुंबई जाते थे, जिससे ज्यादा समय लगता था. अब वह सीधे इंदौर से मनमाड के रास्ते मुंबई जा सकेंगे. इस ट्रैक के बनने से दो राज्यों के कई जिलों की आबादी को राहत मिलेगी. इस नई रेलवे लाइन बनने से मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और आगे नागपुर होते हुए दक्षिण भारत के कई शहरों की सीधी कनेक्टिविटी होगी.

इंदौर में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी

महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से इंदौर की सीधी कनेक्टिविटी के चलते भविष्य में इंदौर और अन्य राज्यों की व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी. इंदौर के पीथमपुर, धार और सांवेर के व्यावसायिक केंद्र से माल के आवागमन और निर्यात में सुविधा होगी. लॉजिस्टिक हब बनने से कई निवेशक भविष्य में इंदौर का रुख करेंगे. रेलवे के माध्यम से माल की धुलाई सबसे तेज और आसान है. इसलिए भी कई मल्टीनेशनल कंपनियां भविष्य में इंदौर का रुख करेंगे जिसके कारण रेलवे का भी तेजी से विकास होगा.

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