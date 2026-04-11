जिद्दी दाग का सफाया! AC कोच में जर्नी की नो टेंशन, रेलवे दिखा रहा कंबल-चादर की धुलाई का सच
हाइजीन की तरफ ध्यान दे रहा भारतीय रेलवे, इंदौर में स्थापित हुई मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री, यात्रियों को मिल रहे धुले और सैनिटाइज्ड बेडरोल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 5:23 PM IST
इंदौर: रेलवे के एसी सफर के दौरान बोगी में मिलने वाले कपड़ों को लेकर उपयोग के पहले हर किसी की चिंता यही रहती है कि कंबल, बेडशीट और पिलो कवर सैनिटाइज और धुले हुए हैं कि नहीं? इसी चिंता को दूर करने के लिए रेलवे अब यात्रियों को कपड़ों की धुलाई से भी रूबरू करवा रहा है. दरअसल देश के रेलवे नेटवर्क में हर रेल डिवीजन के अंतर्गत एक मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री स्थापित की गई है.
रतलाम रेल मंडल में स्थापित मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री
रतलाम रेल मंडल के अधीन यह लॉन्ड्री इंदौर में स्थापित है, जो रोज इस रीजन से गुजरने वाली 162 से ज्यादा रेलों के एसी कोच में कंबल, पिलो कवर और बेडशीट के 6000 से ज्यादा पैकेट वितरित करती है. इस दौरान रेलवे की कोशिश यही रहती है कि एसी कोच के हर यात्री को धुले हुए और सैनिटाइज किए हुए कंबल, बेडशीट और नैपकिन उपलब्ध हों, इसके लिए बाकायदा ट्रेनों में स्टाफ तैनात रहता है.
रेल के एसी कोच में स्टेशन से ही स्टाफ हर सीट के हिसाब से कपड़ों की एक यूनिट वितरित करता है, जिसमें कंबल, पिलो कवर, बेडशीट और नैपकिन होता है. रेलवे की कोशिश यही रहती है कि हर यात्री को फ्रेश और पैक किया हुआ कपड़ों का सेट मिले. इसलिए यात्री को उतरने से पहले ही उपयोग किए गए कपड़े को कलेक्ट करके लॉन्ड्री तक पहुंचाने की जिम्मेदारी की रेलवे की होती है.
हाइजीन की तरफ ध्यान दे रहा रेलवे
रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के मुताबिक, ''यात्रियों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले बेडरोल (चादर, कंबल, तकिया) प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा प्रमुख स्टेशनों पर मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री (यंत्रीकृत लॉन्ड्री) का संचालन करती है जो इंदौर में भी मौजूद है. यहां प्रतिदिन लाखों लीनिन (कपड़े का प्रकार) सेटों की स्वचालित मशीनों द्वारा धुलाई, ड्राइंग और आयरनिंग की जाती है इसके अलावा कंबलों को अब हर 30-45 दिनों में धोया जा रहा है.''
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रेलवे लॉन्ड्री प्रभारी आलोक सोनी बताते हैं कि, ''हर रेल में कपड़ों की स्वच्छता के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है और इंस्पेक्शन के फीडबैक के आधार पर कपड़ों की तत्काल धुलाई की व्यवस्था है. रेल से गंदे कपड़े सेग्रीगेशन के बाद हैवी और लाइट धुलाई के लिए अलग-अलग कर दिए जाते हैं और बाद में इन्हें मैकेनाइज प्रेस के जरिए प्रेस किया जाता है. तैयार कपड़ों का वितरण के पहले इंस्पेक्शन होता है, इसके बाद ही कपड़ों को ट्रेन में वितरण के लिए भेजा जाता है.''
यात्रियों को संक्रमण से बचाने बेडरोल की सैनिटाइजिंग
उन्होंने कहा, ''रेलवे ने लॉन्ड्री की पूरी व्यवस्था मानव हस्तक्षेप रहित बनाई है, जिसमें मैकेनाइज्ड सिस्टम से कपड़े चेंबर में डालने के बाद कपड़े धुलकर बाहर निकलते हैं. जिन्हें बड़ी-बड़ी प्रेस से आईरनिंग करने के बाद फोल्ड करके पैक किया जाता है. जुलाई के दौरान खासकर कंबल और अन्य कपड़ों की सैनिटाइजिंग भी की जाती है, जिससे कि यात्रियों को एक दूसरे का किसी भी प्रकार का संक्रमण कपड़ों के माध्यम से ना लग सके. इसके लिए रेलवे द्वारा अप्रूव केमिकल से सैनिटाइजेशन किया जाता है.''