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राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं मिली अनुमति, AICC तय करेगी इंदौर यात्रा का नया शेड्यूल

इंदौर में 12 सितंबर को राहुल गांधी के जेन जी के साथ होने वाले लाइव कंसर्ट को नहीं मिली अनुमति. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं मिली अनुमति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 9:19 PM IST

4 Min Read
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इंदौर: राहुल गांधी का जेन जी के साथ इंदौर में 12 सितंबर को होने वाला लाइव कंसर्ट कार्यक्रम अब टल गया है. हाईकोर्ट के नियमों का हवाला देकर नगर निगम प्रशासन ने नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी है. राहुल गांधी से चर्चा के बाद अब एआईसीसी नया शेड्यूल जारी करेगी. इस मामले में कांग्रेस और भाजपा के आमने-सामने आ जाने के कारण इंदौर पुलिस ने शहर की सीमा में किसी भी तरह के कार्यक्रम पर 24 अक्टूबर तक रोक लगा दी है.

राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं मिली अनुमति

कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का छात्रों के साथ इंदौर में होने वाला गूंज कार्यक्रम का शेड्यूल 12 सितंबर को तय किया गया था. यह कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में होना था लेकिन हाईकोर्ट के नियमों का हवाला देकर नगर निगम प्रशासन ने नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी. इस स्थिति के बाद कांग्रेस द्वारा विकल्प के तौर पर अब राजीव गांधी चौराहे के पास स्थित विकास प्राधिकरण की जमीन पर यह आयोजन करने का फैसला किया है लेकिन यह जमीन भी इंदौर विकास प्राधिकरण के आधीन है और इसकी भी कोई अनुमति फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है.

AICC तय करेगी इंदौर यात्रा का शेड्यूल (ETV Bharat)

'एआईसीसी जारी करेगा नया शेड्यूल'

इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है, "राहुल गांधी का कार्यक्रम इंदौर में ही होगा और इसके लिए एआईसीसी जल्द शेड्यूल जारी करेगा और उसी हिसाब से कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी. इस कार्यक्रम में ना तो कांग्रेस का झंडा होगा ना कोई बैनर होगा. इस गैर राजनीतिक कार्यक्रम में राहुल गांधी उन युवाओं से सीधी चर्चा करेंगे, जो मध्य प्रदेश के पेपर लीक घोटाले, परीक्षा घोटाले और आरएसएस के लोगों की नियुक्ति के कारण अपना हक मारे जाने से परेशान हैं."

कार्यक्रम को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने

राहुल गांधी का छात्रों के साथ होने वाले गूंज कार्यक्रम को लेकर इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी लेटर वॉर भी जारी है. इसी मुद्दे पर बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को पत्र लिखकर कार्यक्रम के लिए सुपर कॉरिडोर को बेहतर विकल्प बताया था. उन्होंने पत्र में 50 हजार युवाओं की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए पार्किंग और भोजन जैसी व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया था.

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इंदौर में 12 सितंबर को होना था राहुल गांधी का कार्यक्रम (ETV Bharat)

जिसके जवाब में अब कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने सुमित मिश्रा को जवाबी पत्र में लिखा कि उन्हें राहुल गांधी के कार्यक्रम की सफलता को लेकर चिंता है क्योंकि सरकार और बीजेपी युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस के कार्यक्रम के वैकल्पिक स्थान रीजनल पार्क पर समतलीकरण और आयोजन की अनुमति को लेकर सवाल उठाए हैं. इस बात से नाराज कांग्रेसियों ने इस मुद्दे पर भाजपा कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है. इसके बाद भाजपा कार्यालय पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

बगैर अनुमति के हर आयोजन पर प्रतिबंध

इंदौर पुलिस एवं जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत इंदौर नगर मेट्रोपॉलिटन की सीमा में बिना अनुमति कोई भी धार्मिक संस्था या राजनैतिक संगठन या अन्य समूह जैसे वेतन भोगी समेत अन्य आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

इस मामले में इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है, "किसी भी कार्यक्रम के लिए शासकीय कर्मचारी आदि संगठन जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उस आयोजन को करना प्रतिबंधित किया गया है. इनमें सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना भी प्रतिबंधित होगा.

ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं प्रतिबंधित होंगे. किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे किसी जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संधारण प्रतिबंधित होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह आदेश 24 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा."

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