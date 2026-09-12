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राहुल गांधी के कंसर्ट का बदला ठिकाना, 'छात्रों की गूंज' के लिए कांग्रेस चुकाएंगी 10 लाख 50,000 रुपए

इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए वेन्यू तय, आईडीए ग्राउंड हुआ फाइनल, जमा कराने होंगे लाखों रुपए. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

RAHUL GANDHI CONCERT INDORE
राहुल गांधी के कंसर्ट का बदला ठिकाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 7:48 AM IST

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Updated : September 12, 2026 at 8:06 AM IST

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इंदौर: कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए आखिरकार वैन्यू तय हो गया है. लिहाजा 19 सितंबर को यह कार्यक्रम इंदौर के रीजनल पार्क स्थित आईडीए मैदान में होगा. जिसके लिए कांग्रेस इंदौर विकास प्राधिकरण को 10 लाख 50000 का किराया भी जमा कराएगी. हालांकि इस बीच चेक मान्य नहीं होने के चलते अनुमति जारी नहीं की जा सकी. रेंट मिलते ही आईडीए मैदान दे दिया जाएगा. कांग्रेस का आरोप है की भाजपा द्वारा राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर अडंगे लगाए जा रहे हैं.

नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम पर लगाई रोक

इंदौर प्रदेश का एजुकेशन हब होने के कारण कांग्रेस ने राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को शहर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था. लेकिन कांग्रेस ने 50000 युवाओं के शामिल होने की घोषणा कर दी, वहीं, इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन की सहमति के बिना ही स्थान की घोषणा भी कर दी. यह बात जब राज्य की भाजपा सरकार और संगठन को नागवार गुजरी तो कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं ने नेहरू स्टेडियम में राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाने संबंधी एक हाई कोर्ट के पुराने आदेश के आधार पर आपत्ति ली.

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने लगाए शासन प्रशासन पर आरोप (ETV Bharat)

लिहाजा नगर निगम ने कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया, इसके पहले कई दिनों तक नगर निगम प्रशासन ने कांग्रेस के आवेदन को लंबित किए रखा और लगातार दलील दी गई कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है. इस बीच बार-बार कांग्रेस द्वारा आवेदन पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया. लेकिन नगर निगम ने बाद में नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम के लिए एक दिन के किराए लेने की भी पेशकश ठुकराते हुए नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया.

10 लाख 50 हजार रेंट पर तय हुआ आईडीए ग्राउंड

इसके बाद कांग्रेस ने राजीव गांधी चौराहे के पास मौजूद इंदौर विकास प्राधिकरण खाली पड़े मैदान पर अनुमति चाही. तब भी कांग्रेस नेताओं को यहां की भी अनुमति मिलने में खासी परेशानी हुई. यह मैदान इंदौर विकास प्राधिकरण के अधीन होने के कारण यहां कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया, जो खासी मशक्कत के बावजूद अब करीब 10 लाख 50000 रुपए तय किया गया है. जिसके इंदौर विकास प्राधिकरण के खाते में जमा किए जाने के बाद राहुल गांधी के छात्रों की गूंज live concert कार्यक्रम को अनुमति दी जाएगी.

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इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए वेन्यू तय (ETV Bharat)

भाजपा के इशारे पर जिला प्रशासन लगा रहा अडंगे

इधर इस मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने स्पष्ट किया कि, ''कांग्रेस और राहुल गांधी के कार्यक्रम में अड़ंगा लगाने के लिए भाजपा के इशारे पर इंदौर जिला प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी.'' उन्होंने कहा, ''जो राशि जमा करने के लिए कहा गया है उसे प्रदेश कांग्रेस के स्तर पर चर्चा के बाद जमा कर दिया जाएगा.''

चेक हुआ अमान्य, नहीं मिली अनुमित

इधर इस मामले में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े ने बताया, ''राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए 10 लाख और कुछ हजार रुपए की राशि निर्धारित की गई है. जो कांग्रेस द्वारा नकद जमा किए जाने के बाद अनुमति जारी कर दी जाएगी.'' उन्होंने बताया, ''शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं ने इस राशि का एक चेक जमा भी किया था. लेकिन चेक मान्य नहीं होने के करण अनुमति जारी नहीं की जा सकी, जैसे ही संबंधित राजनीतिक दल यह राशि जमा कर देगा नियम अनुसार अनुमति जारी कर दी जाएगी.''

Last Updated : September 12, 2026 at 8:06 AM IST

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