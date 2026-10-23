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इंदौर-राघौगढ़ फोरलेन जोड़ेगा दो राज्य, 19 अंडरपास और 27 जंक्शन लाएगा बैतूल से नागपुर करीब

इंदौर राघौगढ़-ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ( ETV Bharat )

इंदौर: प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से अब बैतूल-नागपुर की सीधी कनेक्टिविटी होगी इसके लिए इंदौर राजगढ़ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण में है. जिसके पूरे होते ही बैतूल और नागपुर इंदौर की सीधी कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे.

दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-47 (NH-47) पर इंदौर बायपास के एमआर-10 जंक्शन से राघौगढ़ स्थित नेमावर रोड तक 26.6 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण में है. 1,011 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य इंदौर क्षेत्र में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के साथ इंदौर-हरदा-बैतूल मार्ग के माध्यम से नागपुर की दिशा में आवागमन को बेहतर बनाना है. कॉरिडोर के शुरू होने से वाहन चालकों को अतिरिक्त मार्ग विकल्प मिलेगा, जिससे स्थानीय यातायात और लंबी दूरी की आवाजाही सुविधाजनक होने की उम्मीद है.

19 अंडरपास और 27 जंक्शनों से व्यवस्थित होगा यातायात परियोजना में एक प्रमुख पुल, चार छोटे पुल और 19 व्हीकुलर अंडरपास (VUP) का निर्माण शामिल है. इसके अतिरिक्त, 27 जंक्शनों में सुधार किया जाएगा. अंडरपास के माध्यम से स्थानीय यातायात को सड़क पार करने की सुविधा मिलेगी, जबकि जंक्शनों का उन्नयन विभिन्न दिशाओं से आने-जाने वाले वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने में सहायक होगा. इन संरचनाओं से मुख्य फोरलेन पर यातायात का प्रवाह बनाए रखने और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुविधा बढ़ाने में मदद मिलेगी. 26 किलोमीटर सर्विस रोड से गांवों को मिलेगा लाभ कॉरिडोर के दोनों ओर कुल 26 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का प्रावधान किया गया है. इससे बेगमखेड़ी, खुड़ेल खुर्द, गोगाखेड़ी और मिर्जापुर सहित आसपास के गांवों के निवासियों को बेहतर स्थानीय संपर्क उपलब्ध होगा. सर्विस रोड से ग्रामीण आबादी और सड़क किनारे स्थित प्रतिष्ठानों तक पहुंच आसान होगी. इससे स्थानीय स्तर पर दैनिक आवागमन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध होगा.