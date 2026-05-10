राधाबाई के स्वाभिमान ने बदल दिया जीने का अंदाज, मां सिर्फ ममता नहीं, हिम्मत का है दूसरा नाम
इंदौर में एक महिला करतीं हैं मोची का काम, पति और बेटे की मौत के बाद उनके काम को बढ़ाया आगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 8:10 PM IST
इंदौर: मां, एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया समा जाती है. मां के प्यार की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मां के स्वाभिमान की मिसालें भी कम नहीं हैं. इंदौर की 65 साल की राधाबाई ऐसी ही एक मां हैं, जो आज हर महिला के लिए हौसले और आत्मसम्मान की जीती-जागती मिसाल बन गई हैं. उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्हें सहारे की जरूरत थी, तब उनके पति और बेटे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. लेकिन, राधाबाई ने किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपने पति के काम को आगे बढ़ाया और अपनी कमाई से सम्मान के साथ जीवन-यापन करती हैं.
9 साल से चला रही हैं मोची की दुकान
राधाबाई के पति को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई. पति के बाद बेटे से उम्मीद लगाई, लेकिन बेटे ने खुद अपनी पत्नी से दुखी होकर आत्महत्या कर ली. वहीं, बुढ़ापे और बीमारी में राधाबाई से घर-घर झाड़ू पोछा करने का मेहनत भरा काम नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने पति की दुकान संभालने का फैसला किया. जूते पॉलिश करना, उन्हें रिपेयर करना और सिलाई करने जैसे काम को राधाबाई कभी सीखीं नहीं, बस पति को करते देखती थीं. इसी के सहारे उनकी रोजाना करीब 100-150 रुपये की कमाई होने लगी.
स्वाभिमान ने बेटियों का दरवाजा खटखटाने से रोका
राधाबाई की 5 बेटियां हैं. सबकी शादी हो चुकी है. वह चाहती तो उन बेटियों के साथ भी रह सकती थीं. लेकिन समाज की उस मान्यता के आगे राधाबाई ने सिर नहीं झुकाया, जो कहती है "बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए." स्वाभिमान ने बेटियों का दरवाजा खटखटाने नहीं दिया.
ग्राहकों से नहीं करती बहस
राधाबाई बताती हैं कि "काम कोई भी छोटा नहीं होता है, लेकिन चोरी करना शर्म की बात है. मोची का काम करना कोई चोरी नहीं हैं. हम मेहनत करते हैं और अपनी कमाई से जीवन चलाते हैं. जो ग्राहक जितना दे जाए, ले लेते हैं. बहस नहीं करते हैं." राधा बाई का मानना है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में बुजुर्गों को हर कोई बोझ समझने लगता है. चाहे वह परिवार हो या आजकल के बच्चे, लेकिन यदि हम आत्मनिर्भर हों और अपनी जरूरत की कमाई खुद करने लायक हों, तो इससे अच्छा सुख कोई और नहीं है."
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दुकान पर कब्जा होने का रहता है डर
राधाबाई को डर रहता है कि यदि वह दुकान रोजाना नहीं खोलती हैं, तो कोई उस पर कब्जा कर लेगा. उन्होंने बताया कि "पति और बेटा नहीं है, तो उनकी दुकान को लेकर आशंका रहती है कि कोई कब्जा न कर ले या फिर खाली दुकान देखकर कोई उसे अतिक्रमण मानकर हटा न दे. इस लिए अपने घर से काफी दूर आकर रोजाना दुकान खोलती हूं." राधाबाई की कहानी बताती है कि मां सिर्फ ममता नहीं, हिम्मत का भी दूसरा नाम है.